Juan Jesus, brasileiro que venceu campeonato italiano com o Napoli, conhece Leão XIV

O zagueiro de Belo Horizonte foi o único brasileiro na audiência desta terça-feira (27/05) quando o Papa recebeu a equipe que conquistou o quarto título do Campeonato Italiano de Futebol. "O esporte é para educar", disse Juan Jesus sobre mensagem de Leão XIV - "uma referência importante seja para a Igreja católica como para todos os povos, porque a gente sabe a importância do Papa no mundo". O argentino Simeone recordou de Maradona, "pessoa muito religiosa" que "estaria muito feliz que viemos".

Andressa Collet - Vatican News

Pelos Jardins do Vaticano na manhã desta terça-feira (27/05) circulavam camisetas azuis confirmando a passagem do Napoli, a equipe que conquistou na última sexta-feira (23/05) o quarto título do Campeonato Italiano de Futebol. Eram alguns torcedores que esperavam ver seus ídolos, como Federico Milani, de 10 anos, que vestia aquela de número 7 do brasileiro David Neres. Ele tem "muita técnica - e bonita, bons dribles e com muita dinâmica", disse o pequeno sobre as habilidades do atacante Neres, que agregou criatividade ao time, mas acabou não participando da audiência em que o Papa Leão XIV recebeu os jogadores da equipe tetracampeã do técnico Antonio Conte na Sala Clementina, no Vaticano.

Sotaque brasileiro na equipe campeã do Napoli

Representando o Brasil estava, no entanto, Juan Jesus, zagueiro experiente que ajudou a consolidar a defesa do Napoli. Juan Guilherme Nunes Jesus, de Belo Horizonte, Minas Gerais, que também já teve passagem pela seleção brasileira, incluindo a equipe olímpica que conquistou a medalha de prata nos Jogos de Londres 2012, disse ter se sentido honrado com o encontro que ainda rendeu um minitour pelo Vaticano. Na audiência, Leão XIV reforçou os apelos de Francisco sobre a importância da vitória ser fruto de um percurso de equipe, através de valores sociais e educativos de todos os jogadores, que servem de exemplo para o crescimento humano das futuras gerações de atletas. Juan Jesus enalteceu justamente essa mensagem que veio através de um encontro cordial com o Pontífice:

"O Papa Leão é uma pessoa bem reservada, mas nos deixou à vontade e nos deu uma mensagem, dizendo que o esporte, o futebol, é para educar. Daquilo que eu pude ver, o Papa Leão é uma pessoa muito tranquila e reservada, nos mostrando tranquilidade até no falar, então eu espero que ele seja uma figura importante. A gente sabe o que acontece no mundo, então, que ele seja uma referência importante seja para a Igreja católica como para todos os povos, porque a gente sabe a importância do Papa no mundo."

Maradona também ficaria feliz pela visita a Leão XIV

Na vitória de 2 a 0 sobre o Cagliari que rendeu o tetracampeonato para o Napoli, com apenas um ponto a frente da Inter de Milão na disputa do troféu da Série A 2024/25, também estava o argentino Giovanni Simeone, que participou da audiência nesta terça-feira (27/05) no Vaticano. Outro jogador junto com Juan Jesus de trajetória fundamental na temporada, Simeone lembrou inclusive da história de Maradona no mundo napolitano e na própria Itália neste momento de grande festa no sul do país. Cada um com uma prestação diferente dada ao Napoli e no seu período de tempo, mas prevalecendo sempre o espírito de equipe, disse Simeone, através da mensagem de Leão XIV:

"Sobre a ligação que temos com a equipe ele disse sobre a importância da união da equipe. E recordando Maradona, outra pessoa muito religiosa também, acredito que estaria muito feliz que viemos conhecer o Papa. Eu já conheci o Papa Francisco também e, agora, conhecendo Leão XIV, eu me sinto muito honrado de ter conhecido os dois: duas pessoas muito importantes neste momento."