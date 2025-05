México: milhares de jovens voltam a escutar uma mensagem de Francisco

Durante a impressionante celebração do festival Vitae Fest, foi transmitido um vídeo gravado pelo Papa em meados de 2024. Como parte do Jubileu da Esperança, o Pontífice mais uma vez convidou os jovens a "fazer barulho" e se comprometerem a mudar o mundo.

Vatican News

Mais de cem mil jovens se reuniram no Zócalo, na Cidade do México, o lugar mais emblemático da nação latino-americana, para celebrar a vida e, acima de tudo, se comprometer com a promoção da paz e da reconciliação no mundo.

Trata-se do Vitae Fest, um evento organizado pela Vitae Global Foundation com envolvente encenação artística que emocionou todos os participantes ao transmitir uma mensagem que o Papa Francisco, falecido há duas semanas, havia gravado especialmente para eles em meados de 2024.

“Sei que vocês estão reunidos no Zócalo. E vocês estão reunidos para receber e para dar. Vocês não estão reunidos para ficar em silêncio, mas para fazer barulho, algo de movimento, com alegria, para receber uma mensagem e transmitir uma mensagem. Obrigado por esse desejo de fazer algo. Porque há muitas coisas feias no mundo e precisamos consertá-las. Mas também há muitas coisas bonitas, que são vocês que estão reunidos ali, porque desejam algo mais”, expressou Francisco.

Esperança para o Mundo

No contexto em que a Igreja Católica celebra o Jubileu da Esperança, todos os presentes carregavam um lenço branco, sinal da juventude e do desejo comum de recuperar a capacidade de diálogo para construir uma sociedade mais fraterna e coesa.

“Nunca se esqueçam desse lenço branco que vocês verão, de que lhes falarão: aquele lenço branco que é sempre a esperança de todos os pecadores, como nós. Que Deus os abençoe, que a Virgem de Guadalupe os proteja, e não se esqueçam de rezar por mim. Obrigado”, concluiu o Papa.