“Francisco tinha a China em seu coração, portanto, também a mim”

De uma fonte de AsiaNews, o relato sobre como os católicos chineses estão vivenciando a morte de Francisco. Muitas frases e imagens do Papa compartilhadas nas redes sociais locais: “Na dor do luto, prevaleceu a alegria de proclamar o amor. Uma explosão espontânea, não muito cautelosa, é verdade, mas que recordou que a morte e o medo não são a última palavra.” “Uma senhora idosa me disse: eu gostaria de ir ao Vaticano, ele queria ir à China: compartilhamos o mesmo sonho impossível”

Ouça e compartilhe Vatican News Uma fonte da agência AsiaNews que vive na China continental compartilhou este relato de como a morte do Papa Francisco está sendo vivenciada entre os católicos chineses. Uma visão da qual emerge um afeto e uma consciência de ser parte da Igreja universal. "O Papa tinha a Igreja chinesa em seu coração, assim como me tinha em seu coração." "O Papa que amava Nossa Senhora de Sheshan, que amava os chineses!" "Francisco nos amava, sempre senti minha vida ligada à dele." Essas são algumas das mensagens que recebi após o anúncio da morte do Papa Francisco. Assim que a notícia foi divulgada, os grupos do WeChat se encheram de orações e palavras amáveis dedicadas ao Papa. Por algumas horas, foi como se o tempo tivesse sido suspenso (como se ele estivesse protegido) e frases, imagens, fotografias e vídeos que, por prudência razoável, os cristãos geralmente tendem a se censurar, correram soltos. Diante da dor, a alegria de proclamar o amor Na dor do luto, prevaleceu a alegria de proclamar o amor. Como que para retribuir o anúncio tantas vezes recebido. Foi uma explosão espontânea, não muito cautelosa, é verdade, mas que recordou que a morte e o medo não são a última palavra. Porque Francisco amava a China! E os chineses se sentiram amados, queridos e, acima de tudo, não esquecidos. Por meio do coração do Papa, eles se descobriram como o centro pulsante. Os testemunhos de amor e de sincera ação de graças são muitos. Um garoto chinês me contou que Francisco tinha uma imagem de Nossa Senhora de Sheshan em seu quarto e disse que rezava todas as noites pela China. Não sei se isso é verdade, mas isso pouco importa, porque o ponto é que aquele menino e sua comunidade, a partir daquele momento, perceberam que estavam "unidos para sempre" ao Papa: sentiram-se Igreja! Assim, o Papa das periferias, que veio quase do fim do mundo, fez com que a periferia se sentisse como o centro. Uma senhora idosa me disse que o sonho de sua vida sempre foi visitar o Vaticano. Ela sabe que isso nunca será possível, mas como sabe que Francisco também sonhava em visitar a China, ela está feliz por compartilhar o mesmo sonho impossível do Papa. Encontro entre centro e periferia que elimina as fronteiras Nos últimos anos, Francisco assumiu posições que, às vezes, exigiram uma carga extra de confiança das pessoas. De fato, a dificuldade da situação, cada vez mais dura e complexa, nunca é obscurecida aqui; mas a complexidade foi acolhida, não apenas porque "o Papa é o Papa", mas porque "ele ama a China" e assume a responsabilidade por decisões difíceis. Há também uma curiosidade saudável por parte dos chineses não cristãos em relação a uma figura universal muito distante de sua mentalidade. Em conversas informais, é possível perceber a desinformação que existe sobre o assunto. Uma professora, por exemplo, me perguntou se o Papa já havia estado na China e ficou surpresa quando expliquei por que ele não poderia, enquanto outra estava convencida de que o Papa era o líder da Itália. Portanto, nestes dias, respira-se um sentimento de grande gratidão pelo vento de abertura que o Papa foi capaz de mediar, por esse movimento de encontro entre centro e periferia que elimina as fronteiras. E nos faz respirar um novo ar, o ar de Igreja.