A Palavra e a palavra: o pontificado de Francisco e o Evangelho em caminho

Desde a sua eleição como Pontífice, em 2013, até a sua morte, há exatamente um mês, em 21 de abril, Jorge Mario Bergoglio deu um novo impulso ao anúncio da Boa Nova, feita da Palavra de Deus, mas também da palavra do homem e do diálogo cotidiano com “todos, todos, todos”.

Isabella Piro - Vatican News

“Modo indefinido da língua italiana usado para indicar um processo”. O dicionário dá essa definição para o gerúndio. Uma definição que se adapta perfeitamente ao pontificado do Papa Francisco - que terminou com sua morte há um mês, em 21 de abril - começando com o lema “Miserando atque eligendo” que ele escolheu no dia da sua ordenação episcopal, em 27 de junho de 1992.

"Miserando atque eligendo"

Esse lema, bem conhecido hoje em dia, foi tirado das homilias de São Beda, o Venerável, que, comentando o episódio evangélico da vocação de São Mateus, escreve: "Viu Jesus um publicano, olhou para ele com um sentimento de amor e o escolheu". Mas o Papa Francisco sempre preferiu traduzir essa passagem de outra forma: "o gerúndio latino miserando me parece intraduzível tanto em italiano quanto em espanhol. Gosto de traduzi-lo com outro gerúndio que não existe: misericordiando“, explicou ele em uma entrevista à revista italiana ”La Civiltà cattolica" em setembro de 2013.

A escolha do gerúndio

Daí a predileção pelo gerúndio, indicando uma ação que continua no tempo, que não termina aqui e agora, mas sempre continua e se renova. Além disso, Francisco havia escrito em sua primeira Exortação Apostólica, Evangelii gaudium: "o tempo é superior ao espaço". E não há tempo mais indefinido em suas coordenadas do que o gerúndio, que indica o início de uma ação, mas não sua conclusão.

Relações fraternas e espaços de confronto

Iniciar: eis outra palavra cara a Jorge Mario Bergoglio. Começar, iniciar processos, porque - e ele repetiu isso muitas vezes ao longo desses últimos 12 anos - o Evangelho é proclamado saindo ao encontro do mundo, não permanecendo fechado em uma Igreja-museu e em sua própria (falsa) segurança. A Igreja que está em caminho é aquela de portas abertas, que se encontra dialogicamente com a sociedade contemporânea, que tece relações fraternas e gera espaços de confronto.

Avante em direção ao povo de Deus

Todas as ações que - e Francisco demonstrou isso em primeira pessoa durante seu pontificado - não acontecem em um momento preciso, circunstancial e delimitado, mas que prosseguem e crescem pouco a pouco, pequenas sementes ocultas que germinam lentamente, mas com constância. Nas suas 47 viagens apostólicas internacionais, bem como em audiências com pequenos e grandes grupos de fiéis, Bergoglio nunca se esquivou da possibilidade de um confronto: desde quando apareceu no balcão da Basílica do Vaticano em 13 de março de 2013 até o último passeio de papamóvel na Praça São Pedro em 20 de abril, domingo de Páscoa, um dia antes de morrer, o Pontífice que veio “do fim do mundo” sempre deu o primeiro passo em direção ao “santo povo de Deus”.

A Igreja “em saída”

Mesmo a sua última ‘viagem’ - aquela que, no sábado, 26 de abril, após o funeral, o levou de São Pedro a Santa Maria Maior, seu local de sepultamento - também foi uma imagem de um pontificado e de uma Igreja “em saída”. Porque o Senhor não permanece imóvel esperando por nós, mas “primerea”, sempre nos precede. Especialmente nas periferias geográficas e existenciais, onde a humanidade corre o risco de perder o rumo.

A cultura do encontro e o apostolado do ouvido

O diálogo puro e o encontro - ou melhor, “a cultura do encontro” - tão frequentemente evocados por Bergoglio, em particular, para implorar o dom da paz, não são “ferramentas” instantâneas, mas exigem um trabalho contínuo, um artesanato amoroso feito de consciência da própria identidade, respeito pela do outro e escuta. Francisco chamou isso de “apostolado do ouvido”, com outra de suas expressões inovadoras: aquela capacidade de compreender a história e as necessidades do próximo, dedicando tempo e ouvindo não apenas fisicamente com os ouvidos, mas também com o coração e a alma.

Uma missão dirigida a todos

A Palavra e a palavra, portanto, têm sido uma e a mesma coisa para o Papa Francisco em nome da missão evangelizadora, uma missão que se dirige a todos, sem excluir ninguém, de fato: a “todos, todos, todos”, como ele disse em 2023 em Lisboa, durante a Jornada Mundial da Juventude. Porque a Igreja não é “a comunidade dos melhores”, mas “a Mãe de todos”: um local de pouso fraterno e acolhedor para todos, onde prevalece a lógica dos “braços abertos” e não do “dedo apontado”, porque todos - jovens e idosos, saudáveis e doentes, justos e pecadores - são importantes e ninguém é ‘inútil’ ou “supérfluo”.

O magistério da fragilidade

“Jovens e idosos”, “saudáveis e doentes”: por um estranho entrelaçamento - estranho apenas se você não acredita na Providência - imediatamente após a morte do Papa Francisco, ocorreram dois eventos jubilares: o dos Adolescentes (25-27 de abril) e o das Pessoas com Deficiência (28-29 de abril). Poderíamos dizer que são duas categorias opostas: de um lado, a vivacidade e a alegria dos adolescentes; de outro, a dor e o sofrimento das pessoas afetadas por uma patologia. E, no entanto, esse não é o caso: nunca antes os peregrinos de ambos os grupos estiveram unidos e em comunhão, em nome de Cristo, como nesses dias. O vínculo entre eles foi fortalecido pela memória do Papa Francisco, que foi capaz de conversar franca e diretamente com os pequeninos, mas também de mostrar ao mundo sua fraqueza física, dando origem, nos últimos anos de seu pontificado, que passou a maior parte do tempo em uma cadeira de rodas, a um verdadeiro “magistério da fragilidade”.

Esperança e paciência

A evangelização de Jorge Mario Bergoglio foi também esta: aquela realizada com a esperança dos jovens e a paciência dos idosos e dos doentes, porque, como ele mesmo escreveu na Bula de Proclamação do atual Jubileu, Spes non confundit, “a paciência é filha da esperança e, ao mesmo tempo, seu suporte”.