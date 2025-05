O adeus a Francisco: o agradecimento do Colégio de Cardeais à cidade de Roma

O cardeal Giovanni Battista Re, em nome de todos os purpurados, enviou uma carta de agradecimento ao prefeito de Roma, Roberto Gualtieri, pelo carinho com que toda a cidade se uniu ao Pontífice nos dias da sua doença e depois da sua morte, e ainda pela organização na participação do funeral.

O cardeal Giovanni Battista Re, decano do Colégio Cardinalício, enviou uma carta de agradecimento ao prefeito de Roma, Roberto Gualtieri, nesta quarta-feira (30/04), em nome de todos os cardeais, pelo carinho com que a administração e toda a cidade se uniram em torno do Papa Francisco durante os dias da doença e da morte, permitindo que os fiéis de todo o mundo estivessem presentes em um momento espiritual tão importante e doloroso. A missiva era datada de 28 de abril, dois dias após o funeral e terceiro dia de Novendiali, o período de luto e oração pelo Pontífice falecido, além de Congregação Geral em preparação ao Conclave.

Na carta, o cardeal lembra que Roma compartilhou com os fiéis provenientes "das regiões italianas, da Europa e do mundo inteiro", “a tristeza da separação”, e depois trabalhou ativamente para possibilitar que os peregrinos dessem o último adeus ao Pontífice na Basílica de São Pedro. Além de, em seguida, organizar a participação no funeral. O purpurado agradeceu “à Administração do Capitólio, às empresas e às organizações públicas e privadas, aos voluntários e aos cidadãos que, de várias maneiras, contribuíram para esse evento extraordinário” e pediu ao prefeito que “estendesse a expressão desses sentimentos de gratidão a toda a comunidade da cidade”.