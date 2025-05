Após o terremoto de Amatrice, o abraço da vida entre Valerio e o Papa

No terremoto de 2016, o padeiro da pequena cidade da região italiana do Lácio perdeu a esposa, a filha e o filho. Agora ele recorda o encontro que teve com Francisco: “eu estava desesperado mas, ao mesmo tempo, também feliz por poder compartilhar aquela tragédia com ele”. Valerio Taddei se tornou um terciário franciscano e trabalha com os idosos.

Alessandro Guarasci - Vatican News

Aquela noite de 24 de agosto de 2016 mudou a vida de Valerio Taddei, um padeiro da pequena cidade italiana de Amatrice, para sempre. A esposa e 2 filhos morreram sob os escombros do terremoto, mas ele ainda tem no coração o encontro com o Papa Francisco em 4 de outubro do mesmo ano. "Ele pegou nas minhas mãos, olhou nos meus olhos”, disse ele à mídia do Vaticano, ”e depois me abraçou. Devo dizer que Francisco deu testemunho do Evangelho no verdadeiro sentido da palavra. Ele também era um homem, certamente tinha suas fragilidades, mas do ponto de vista do papel para o qual foi chamado, para mim ele o cumpriu plenamente. Agradeço a Deus por tê-lo conhecido”. Daquele momento em diante, a vida de Valerio tomou um rumo diferente, e o que ele experimentou o levou a se tornar um terciário franciscano.

A recordação da noite do terremoto em Amatrice

Quase 9 anos se passaram desde aquele terrível terremoto que devastou a província de Rieti e a região vizinha de Marche. “Uma coisa é ter o terremoto, sentir o barulho, a casa que vibra, outra coisa é ter o epicentro sob seus pés”, diz ele. ”Eu era padeiro, estava fazendo a noite, minha esposa e meus filhos estavam em casa, 150 metros acima da padaria, mas na mesma rua. O prédio desabou, eu consegui me salvar porque, junto com meus colegas de trabalho, pulamos para a van que estava estacionada em frente à entrada da padaria. Depois disso, tentei voltar para casa, mas a maioria dos prédios havia desabado, então foi uma corrida em ziguezague pelo vilarejo, com a fumaça, os escombros, a poeira que se formou e o cheiro de gás. Eu estava olhando para o céu para chegar lá”.

A proximidade do dom Domenico Pompili

Portanto, uma experiência muito forte e devastadora, uma vida familiar que desapareceu em segundos, um futuro a ser repensado. Os momentos após o terremoto de 26 de agosto foram cruciais para Valerio, e a presença do então bispo de Rieti, dom Domenico Pompili, teve um grande impacto em sua vida. “Sou um crente, sempre fui um crente, e naquela noite eu me confiei ao Senhor. Depois que levaram minha filha para o necrotério, encontrei o bispo Domenico Pompili atrás de mim. Ele me abraçou e disse: 'infelizmente não posso trazer de volta seus entes queridos (Paola, Benedetta e Giuseppe), mas para o que precisar, estarei esperando por você na Cúria. Se quiserem, vamos fazer uma oração'. Em resumo, ele queria vê-los e os abençoou”.

Desesperado, mas feliz por compartilhar essa tragédia com o Papa

O encontro com o Papa Francisco foi algo inesperado, também porque poucos haviam sido avisados de que o Pontífice chegaria à cidade atingida pelo terremoto em 4 de outubro de 2016. Francisco disse que gostaria de ter chegado antes, mas tinha medo de atrapalhar. Valerio se lembra daquele momento como algo “inesperado, porque até o último momento não se sabia se ele viria. No entanto, eu estava lá e o padre que estava com o bispo, Pe. Fabrizio, me deixou entrar na sala. Ele havia acabado de se reunir com as crianças da escola e os professores. O bispo se aproximou dele e lhe contou o que havia acontecido comigo. Ele se virou e veio em minha direção. Você também pode ver na foto que eu estava desesperado, mas ao mesmo tempo também estava feliz por poder compartilhar aquela tragédia com ele. Ele não disse nada, apenas pegou minhas mãos, olhou nos meus olhos e me abraçou. Depois, tive a chance de encontrá-lo mais duas vezes. Na reunião com as vítimas do terremoto, o bispo Domenico pediu que eu me colocasse no meio dos prefeitos da área da cratera, de modo que fiquei bem na primeira fila e pude abraçá-lo novamente. E depois o Sr. Arnoldo Mondatori, que com sua organização sem fins lucrativos, fez com que eu o encontrasse novamente em fevereiro de 2022”.

Valerio trabalha agora com idosos

Portanto, aquele encontro, aquele momento, foi um ponto de partida. “Sei que tenho de continuar”, diz Valerio, ”e recebo forças do meu Senhor, mas ao mesmo tempo também das pessoas que me mostraram proximidade. Para mim, é importante estar perto dos últimos, das pessoas mais necessitadas. Na verdade, eu também mudei de emprego e agora trabalho como voluntário em uma instituição para idosos, e também me tornei um terciário franciscano aqui na Fonte Colombo, em Rieti”.

O território de Amatrice e seus arredores, depois do terrível terremoto, está em risco de despovoamento, com cerca de 41 mil pessoas deslocadas, mas, “apesar da burocracia”, Valerio está “confiante de que Amatrice será reconstruída”. É claro que há muitas pessoas que não tiveram ajuda do Estado e tiveram que arregaçar as mangas, mas as pessoas aqui amam sua terra”.