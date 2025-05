As mulheres comprometidas com o diálogo inter-religioso: Francisco, guia e mestre

A rede feminina de mulheres de diferentes credos, teólogas, acadêmicas, representantes de organizações ou associações, líderes das próprias comunidades, recorda o Pontífice: "que a sua recordação seja uma bênção e um chamado para continuar a construir um mundo no qual todos sejam ouvidos, valorizados e responsabilizados".

Elena Dini - Vatican News

Entre as várias manifestações de proximidade com o Papa Francisco que chegaram de todas as partes do mundo desde a sua morte, em 21 de abril, há também a de um grupo de mulheres de diferentes crenças, teólogas, acadêmicas, representantes de organizações ou associações, líderes de suas próprias comunidades, que se encontraram em uma conferência organizada no Vaticano pelo Dicastério para o Diálogo Inter-religioso e que, desde então, decidiram continuar a manter contato regularmente e a se organizar em uma rede. Quando o Pontífice morreu, o desejo de homenageá-lo rapidamente se transformou em ação e uma mensagem foi publicada.

Mais um registro do encontro no Vaticano em 2023 (Vatican Media)

Francisco e as mulheres

“Como mulheres de diferentes tradições religiosas”, escrevem elas, "nos reunimos em um espírito de profundo respeito e gratidão para honrar a vida e o legado do Papa Francisco. Em seus anos de serviço, ele defendeu e afirmou a dignidade espiritual, a liderança e a sabedoria das mulheres nas comunidades religiosas em todo o mundo". Em um momento em que, continuam elas, “as vozes das mulheres de fé ainda estão lutando para serem totalmente ouvidas, seu reconhecimento de nossa presença e contribuições deu esperança e incentivo não apenas às mulheres católicas, mas às mulheres de todas as tradições religiosas”.

O compromisso com o diálogo inter-religioso

O monsenhor Indunil Janakaratne Kodithuwakku Kankanamalage, secretário do Dicastério para o Diálogo Inter-religioso, conta sobre o evento que apresentou essas mulheres umas às outras em janeiro de 2023: a conferência Women building a culture of encounter interreligiously, uma iniciativa interdicasterial, em colaboração com a União Mundial de Organizações de Mulheres Católicas, que teve como ponto central as percepções do Papa Francisco. “Percebemos”, explica Kodithuwakku Kankanamalage, "que as mulheres não estavam suficientemente representadas nas mesas de diálogo. Em 2017, a nossa Assembleia Plenária teve como tema o papel das mulheres na educação para a fraternidade universal, e o discurso do Santo Padre aos participantes lançou algumas ideias fundamentais que queríamos retomar em 2023: as mulheres“, disse o Papa Francisco, ”geralmente estão mais engajadas do que os homens no diálogo da vida, mas não é certo que elas também não apliquem suas habilidades no campo do diálogo teológico e espiritual". O secretário continuou enfatizando: “a complementaridade e a colaboração são importantes e o diálogo é uma jornada que homens e mulheres devem fazer juntos, não separados”.

O encontro das mulheres entre si e com o Papa Francisco em janeiro de 2023 (Vatican Media)

As recordações pessoais

Na conferência, os palestrantes conheceram o Pontífice em 26 de janeiro de 2023. Esse momento deixou uma marca profunda em todos. "Lembro-me vividamente de que ele me deu um aperto de mão firme e um sorriso alegre. Eu me ajoelhei porque, de acordo com minha cultura, é assim que cumprimentamos os mais velhos e as pessoas com autoridade (um gesto de respeito), mas ele imediatamente me pediu para não fazer isso. Foi um sinal de grande humildade“, diz Ruth Mkwaira, do Malaui. ”Convidar-me, como membro da religião tradicional africana, para uma plataforma e uma rede mundial, será para sempre um ponto de virada em minha vida". Christie Chang, ex-presidente da Sakyadhita Associação Internacional das Mulheres Budistas de Taiwan, também conta que o Papa fez uma piada com ela sobre um ideograma que ela estava mostrando a ele: "nós dois começamos a rir e as câmeras capturaram aquele momento, que ficou no meu coração. Para mim, Francisco foi um guia, um modelo, um professor, mesmo ele sendo católico e nós budistas”, concluiu Chang.

Comprometidas com a fraternidade

“O Papa Francisco não se limitou a falar ou escrever sobre as mulheres, ele agiu concretamente”, comentou Alissa Wahid, muçulmana, diretora da Gusdurian Network na Indonésia. De Israel, a rabina Tamar Elad-Appelbaum lembra: "o Papa insistiu que a liderança das mulheres é importante para acabar com o ódio e a destruição e para criar uma linguagem de fé e responsabilidade. Ele insistiu em se reunir conosco e nos falar sobre isso. Ela insistiu em abençoar pessoalmente cada uma de nós, a religião e o país de onde viemos, e honrar nossa contribuição". A rede de mulheres termina sua mensagem assim: "nós nos unimos a pessoas do mundo todo para lamentar sua morte e celebrar seu compromisso com a justiça, a misericórdia e a paz. Que sua memória seja uma bênção e um chamado para continuarmos a construir um mundo onde todos sejam ouvidos, valorizados e respeitados".

