Papamóvel da paz, o último presente de Francisco a Gaza

O Pontífice pediu que seu papamóvel fosse transformado em uma clínica para as crianças da Faixa de Gaza. A Caritas Jerusalém: "Não é apenas um veículo, mas a proximidade do Papa com os mais vulneráveis"

Francesca Merlo - Cidade do Vaticano

O legado de paz do Papa Francisco continua a brilhar em meio a um mundo repleto de conflitos. A proximidade que ele demonstrou aos mais vulneráveis ​​durante sua missão terrena irradia também após sua morte, e esta última surpresa não é exceção: seu papamóvel, o mesmo veículo com o qual ele saudou e se aproximou de milhões de fiéis em todo o mundo, está sendo transformado em uma unidade móvel de saúde para as crianças de Gaza.

Um último desejo para as crianças de Gaza

Foi seu último desejo para as pessoas às quais demonstrou tanta solidariedade ao longo de seu Pontificado, especialmente nos últimos anos. E em seus últimos meses de vida, o Papa confiou a iniciativa à Caritas Jerusalém, procurando assim responder à terrível crise humanitária na Faixa de Gaza, onde quase um milhão de crianças está deslocadas.

Em meio a uma guerra devastadora, infraestruturas em colapso, um sistema de saúde debilitado e a falta de instrução, as crianças são as primeiras a pagar o preço, com a fome, infecções e outras condições de saúde precárias colocando suas vidas em risco. O Papa Francisco costumava dizer que "crianças não são números. São rostos. Nomes. Histórias. E cada uma delas é sagrada", e com este último presente, suas palavras se tornaram ações.

Trabalho de readaptação do papamóvel (Caritas)

No papamóvel foram instalados equipamentos para diagnósticos, exames e tratamento de patologias, incluindo testes rápidos de infecção, instrumentos para diagnosticar enfermidades, vacinas, kits de sutura e outros suprimentos vitais. Também contará com médicos e profissionais de saúde e – assim que o acesso humanitário à Faixa de Gaza for restabelecido – chegará às crianças nos ângulos mais isolados de Gaza.

Em um comunicado à imprensa, Peter Brune, secretário-geral da Caritas Suécia, escreveu que "com o veículo, poderemos chegar às crianças que hoje não têm acesso a cuidados de saúde, às crianças feridas e desnutridas". "Esta é uma intervenção concreta e que salva vidas em um momento em que o sistema de saúde de Gaza entrou em colapso quase total", acrescentou.

Um convite para não esquecer

A Caritas Jerusalém, que há tempos atende comunidades em Gaza em condições difíceis, está liderando os esforços em campo. Com mais de cem agentes engajados na prestação de cuidados de saúde, a organização agora está operando a partir do legado de compaixão e força do Papa, levando sua bênção final ao povo de Gaza. "Este veículo representa o amor, o cuidado e a proximidade de Sua Santidade aos mais vulneráveis, que ele expressou durante toda a crise", disse Anton Asfar, secretário-geral da Caritas Jerusalém.

O veículo parece ter sido cuidadosamente adaptado às necessidades dos mais necessitados. Mas "não é apenas um veículo", concluiu Brune. "É uma mensagem de que o mundo não se esqueceu das crianças de Gaza." E é também um convite: para que o resto do mundo também se lembre delas.