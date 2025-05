A Praça do Capitólio (Campidoglio), no Centro Histórico de Roma (Copyright © Nicola Forenza)

A homenagem da Cidade de Roma a Leão XIV

No domingo, 25 de maio, antes da Celebração Eucarística para a tomade de posse na Basílica de São João de Latrão, o Papa receberá a homenagem do prefeito Gualtieri, aos pés da escadaria do Capitólio.

Vatican News Na Piazza dell'Ara Coeli, aos pés da escadaria do Capitólio, o Papa Leão XIV receberá a homenagem da Prefeitura de Roma, prestada pelo prefeito Roberto Gualtieri. A Sala de Imprensa da Santa Sé anunciou que o evento será realizado às 16h15 de domingo, 25 de maio, dia em que o Papa presidirá a Celebração Eucarística e a tomada de posse na Cátedra Romana como Bispo de Roma, na Basílica de São João de Latrão. Imediatamente após a liturgia, o Papa se apresentará na sacada central da Basílica de Latrão para abençoar a cidade de Roma. Em seguida, às 19h, o Papa seguirá para Santa Maria Maior para um momento de oração diante do ícone mariano da Salus Populi Romani.