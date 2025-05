Leão XIV recebe o vice-presidente dos EUA, James David Vance

O Papa recebeu no Vaticano o número dois da Casa Branca, que posteriormente manteve uma conversa com o arcebispo Gallagher, secretário para as Relações com os Estados e as Organizações Internacionais.

Vatican News Na manhã desta segunda-feira, 19 de maio, realizou-se no Vaticano um encontro entre o Papa e o vice-presidente dos Estados Unidos da América, James David Vance, que esteve presente também na Missa de início do ministério petrino de Leão XIV. Posteriormente, conforme informa um comunicado da Sala de Imprensa da Santa Sé, realizou-se uma reunião com dom Paul Richard Gallagher, secretário para as Relações com os Estados e as Organizações Internacionais. "Durante os cordiais colóquios na Secretaria de Estado — lê-se na nota — foi renovada a satisfação pelas boas relações bilaterais, e destacou-se a colaboração entre a Igreja e o Estado, assim como algumas questões de especial relevância para a vida eclesial e a liberdade religiosa." Entre os temas abordados, também estiveram em pauta os acontecimentos internacionais atuais, com o desejo expresso de que o direito humanitário e o direito internacional sejam respeitados nas áreas de conflito, na esperança de "uma solução negociada entre as partes envolvidas". O vice-presidente Vance havia se encontrado privadamente com o Papa Francisco no último dia 20 de abril, na Casa Santa Marta, ocasião em que trocaram votos de felicitações pelo Domingo de Páscoa. Antes disso, já havia mantido um colóquio com o cardeal secretário de Estado, Pietro Parolin, no qual foi reafirmado o compromisso comum em proteger o direito à liberdade religiosa, além de uma troca de opiniões sobre a situação internacional.