Em 17 de junho, o Papa Leão XIV encontra a Conferência Episcopal Italiana

A audiência será realizada na Sala Paulo VI às 10h locais. O encontro será seguido pela 80ª Assembleia Geral Extraordinária, para tratar de assuntos estatutários. Em 27 de maio, na sede da Circonvallazione Aurelia, o Conselho Episcopal Permanente se reunirá em sessão extraordinária. As próximas etapas do caminho sinodal serão ilustradas, em preparação para a Terceira Assembleia Sinodal.

Vatican News

No dia 17 de junho, o Papa Leão XIV receberá em audiência a Conferência Episcopal Italiana (CEI), na Sala Paulo VI, às 10h. A própria CEI anunciou isso por meio de seus canais oficiais.

“Somos gratos ao Santo Padre por este gesto de benevolência e atenção ao Episcopado Italiano, que vive uma sintonia peculiar e afetuosa com o Sucessor de Pedro, Bispo de Roma e Primaz da Itália”, sublinha o secretário-geral, dom Giuseppe Baturi. O encontro será seguido pela 80ª Assembleia Geral Extraordinária, para tratar de assuntos estatutários.

Conselho Episcopal Permanente

Na terça-feira, 27 de maio, das 10h30 às 16h30, em Roma, na sede da CEI, na Circonvallazione Aurelia 50, o Conselho Episcopal Permanente se reunirá em sessão extraordinária. Após a introdução do presidente da CEI, cardeal Matteo Zuppi, arcebispo de Bolonha, serão apresentadas as próximas etapas do Caminho Sinodal, em preparação à Terceira Assembleia Sinodal. Durante os trabalhos, também será aprovada a Mensagem para o 75º Dia Nacional de Ação de Graças, que será celebrado em 9 de novembro.