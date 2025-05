"Obrigado!" Primeira visita de Leão XIV ao prédio do Santo Ofício

O Papa Leão XIV no pátio interno do prédio do Santo Ofício

Ontem à noite, o Papa Prevost foi ao prédio do Santo Ofício, onde residiu até sua eleição à Cátedra de Pedro e onde passou a noite. Ele cumprimentou com carinho as pessoas que se encontravam no pátio interno e se mostrou disponível para tirar selfies. Em seguida, deu sua bênção e manifestou gratidão a todos.

Isabella Piro – Vatican News

"Obrigado!" Com carinho e gratidão, o Papa Leão XIV dirigiu-se, na noite de quinta-feira, 8 de maio, aos moradores do prédio do Santo Ofício, onde passou a noite. Poucas horas após sua eleição à Cátedra de Pedro, em sua primeira saída dos Muros do Vaticano, o novo Pontífice foi ao local onde viveu nos últimos dois meses — ou melhor, "sete semanas", como ele mesmo especificou, onde uma simples placa na porta de entrada ainda está escrito "Robert Cardeal Prevost".

Aplausos e apertos de mão

Recebido com aplausos, o Papa Prevost chegou de carro ao pátio do prédio do Santo Ofício. Com sua veste branca destacando-se na escuridão da noite, ele cumprimentou cada um dos presentes com um aperto de mão, trocando também algumas palavras em espanhol com alguns fiéis provenientes do México e da Venezuela. Também estava presente a religiosa xaveriana francesa Nathalie Becquart, subsecretária do Sínodo dos Bispos, que — numa publicação no X — escreveu: "Estou feliz de encontrar e felicitar nosso novo Papa Sinodal que retorna ao nosso prédio, onde viveu!"

"Preciso ensaiar a nova assinatura"

Então, uma menina chamada Michela se aproximou timidamente dele para pedir que abençoasse uma Bíblia e a assinasse. Leão XIV aceitou de bom grado o duplo pedido e, com um toque de humor, acrescentou: "Ainda preciso ensaiar a assinatura, a antiga não é mais necessária!" Então, para se certificar de não errar, pediu à garotinha que soletrasse o seu nome. Por fim, colocando a data ao lado da assinatura, acrescentou brincando: "Que dia é hoje? 8 de maio?"

Selfies com os presentes

O Papa Prevost abençoou os fiéis, concluindo as suas palavras com: “Felicitações! Obrigado a vocês!” Por fim, não se esquivou ao pedido de alguns dos presentes para tirar uma selfie com ele. Antes, logo depois da primeira bênção Urbi et Orbi, pronunciada por volta das 19h30 do balcão central da basílica vaticana, o 267º Pontífice saudou também os numerosos fiéis que o esperavam em frente à Casa Santa Marta e que o saudaram com o grito de “Viva o Papa!”. Uma exclamação de alegria à qual o sucessor de Pedro respondeu com uma saudação, antes de regressar ao local onde residiu durante o Conclave.