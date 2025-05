A primeira oração do Papa Leão XIV com os cardeais eleitos será na Capela Sistina (@Vatican Media) (@Vatican Media)

Leão XIV celebra Missa com os cardeais na Capela Sistina na sexta-feira

Em seu primeiro discurso, o novo Pontífice usou "palavras de paz, desarmada e desarmante" e destacou a importância do diálogo, observou Matteo Bruni, diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé. A escolha do nome é uma clara referência à Doutrina Social da Igreja. Domingo, às 12h, a oração do Regina Coeli será recitada na Sacada Central da Basílica de São Pedro.

Isabella H. de Carvalho – Cidade do Vaticano O Papa Leão XIV "usou as primeiras palavras de Jesus depois da Páscoa, palavras de paz, desarmada e desarmante" e falou de "diálogo". Esses são os elementos que Matteo Bruni, diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, quis sublinhar no primeiro discurso do novo Pontífice, em um comunicado à imprensa logo após sua eleição. Bruni destacou a importância e a relevância do nome escolhido pelo novo Papa: "é uma clara referência" ao seu predecessor Leão XIII, que em maio de 1891 publicou a Encíclica Rerum novarum, da qual se origina a moderna Doutrina Social da Igreja. "Claramente, não se trata de uma referência casual aos homens e às mulheres, ao seu trabalho, mesmo em tempos de Inteligência Artificial", destacou Bruni. Ele também acrescentou como o novo Pontífice falou "de diálogo", em um mundo frequentemente marcado por conflitos e tensões. "Deus nos ama, ama a todos vocês, e o mal não prevalecerá." Esta bênção de Leão XIV, de fato, também relembrou algumas das últimas palavras de Francisco proferidas no Domingo de Páscoa. Os primeiros compromissos do novo Papa A Sala de Imprensa também divulgou a agenda dos próximos compromissos do novo Pontífice. Na sexta-feira, 9 de maio, às 11h, celebrará uma Missa com os cardeais na Capela Sistina, que será transmitida ao vivo pelos canais de mídia do Vaticano. Mais tarde, no domingo, 11 de maio, às 12h, o novo Bispo de Roma recitará a oração do Regina Coeli na Sacada Central da Basílica de São Pedro. Na segunda-feira, 12 de maio, às 10h, o Papa Leão XIV se reunirá na Aula Paulo VI com todos os operadores de mídia credenciados na Sala de Imprensa da Santa Sé que cobriram os eventos das últimas semanas.