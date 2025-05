"A escolha do nome Leão XIV é um tributo ao legado de Leão XIII, conhecido por sua defesa da justiça social e sua batalha espiritual contra as forças do mal. Inspirado na visão sobrenatural que levou Leão XIII a compor a Oração a São Miguel Arcanjo, o novo Papa sinaliza um pontificado que combinará firmeza doutrinal com um chamado à unidade e à proteção da Igreja contra as divisões."

Numa decisão histórica, o Colégio Cardinalício elegeu como novo Sumo Pontífice da Igreja Católica o cardeal Robert Francis Prevost Martínez, O.S.A., que assumiiu o nome de Leão XIV.

Nascido em Chicago em 14 de setembro de 1955, o agora Papa Leão XIV traz uma formação única como matemático, canonista e pastor, com extensa experiência missionária no Peru e na Cúria Romana, sendo bispo emérito de Chiclayo e atual prefeito do Dicastério para os Bispos. Sua eleição representa uma ponte entre as tradições agostinianas, a governança eclesiástica e o compromisso com os pobres.

Sua trajetória revela um homem de fé e intelecto: formado em Matemática pela Villanova University, ingressou na Ordem de Santo Agostinho, onde se destacou como especialista em Direito Canônico. Entre 1985 e 1998, dedicou-se ao Peru como pároco, professor de seminário e chanceler diocesano, consolidando uma visão pastoral profundamente ligada à Igreja latino-americana. Seu trabalho na formação de sacerdotes e na administração eclesiástica levou-o a cargos de liderança na Ordem Agostiniana, culminando em sua nomeação como cardeal pelo Papa Francisco em 2023.

Inspiração em Leão XIII

A escolha do nome Leão XIV é um tributo ao legado de Leão XIII, conhecido por sua defesa da justiça social e sua batalha espiritual contra as forças do mal. Inspirado na visão sobrenatural que levou Leão XIII a compor a Oração a São Miguel Arcanjo, o novo Papa sinaliza um pontificado que combinará firmeza doutrinal com um chamado à unidade e à proteção da Igreja contra as divisões. Além disso, seguindo os passos de seu predecessor, Leão XIV deve promover a harmonia entre as classes sociais, rejeitando a luta de classes em favor da colaboração e do bem comum.

Com sua eleição, a Igreja Católica recebe um líder erudito e experiente, cuja vida reflete o equilíbrio entre contemplação e ação. Seu conhecimento das periferias do Peru e da estrutura do Vaticano posiciona-o como um Papa capaz de aprofundar as reformas de Francisco enquanto fortalece a unidade da Igreja. Num mundo marcado por crises espirituais e sociais, o Papa Leão XIV surge como um guia que busca proteger a fé e promover a concórdia, seguindo os passos do grande Leão XIII. O mundo católico aguarda, com esperança, os primeiros gestos do novo sucessor de Pedro.

Confira alguns livros que retratam as ideias de Leão XIII, Papa que inspirou Leão XIV:

A Laudato Si´ no pensamento social da Igreja

Este subsídio faz parte da coleção “Ecos de Francisco” e tem o objetivo de contribuir para uma melhor compreensão da Encíclica Laudato Si’. Para isso, propõe-se um itinerário de reflexão, em cinco pequenos capítulos. No primeiro capítulo, situa a encíclica do Papa Francisco no conjunto dos documentos do magistério social pontifício, que compõem o pensamento social da Igreja, desde a publicação da Rerum Novarum pelo Papa Leão XIII, em 1891.

Esta encíclica visa pôr em evidência a fecundidade dos princípios expressos por Leão XIII, que pertencem ao patrimônio doutrinal da Igreja e, como tais, empenham a autoridade do seu magistério. “Mas a solicitude pastoral” – escreve São João Paulo II nesta carta encíclica – “levou-me também a propor a análise de alguns acontecimentos da história recente”.

Encíclicas sociais – Um guia de leitura

A obra expõe de modo original e didático o processo histórico de desenvolvimento da Doutrina Social da Igreja. Aborda cada uma das encíclicas papais, da Rerum Novarum, de Leão XIII, à Fratelli tutti, de Francisco, destacando o contexto em que foi escrita e o seu ensinamento fundamental.

Rerum Novarum – Sobre a condição dos operários

Esta encíclica sobre a “questão operária” é a mais popular do papado dos últimos tempos, com a chamada “questão social” sendo ardentemente debatida de um século para cá. A Rerum Novarum pode colocar-se ao lado das grandes definições conciliares e das encíclicas pontifícias mais importantes pela ressonância social produzida e pelo influxo que ainda agora exerce, porque define uma posição da Igreja docente em horas críticas de desorientação e controvérsia e assinala uma orientação segura que há de perdurar durante gerações.

