O Papa Francisco e o retorno às fontes do Concílio

Em um livro de Stefania Falasca, as coordenadas do pontificado na esteira do Vaticano II

Andrea Tornielli

No decorrer de seus doze anos de pontificado, como alguém já observou, algumas vezes, o Papa Francisco parece ter falado menos sobre o Concílio Ecumênico Vaticano II do que seus antecessores imediatos. E isso não se deve a alguma forma de esquecimento, mas simplesmente porque o último Concílio, na sua totalidade, foi a bússola insubstituível para a orientação e ao mesmo tempo o curso natural dentro do qual poderia fluir o magistério do Sucessor de Pedro, que veio “quase do fim do mundo”. Se os Papas anteriores, de Paulo VI a Bento XVI, participaram pessoalmente dos trabalhos das sessões e tiveram que governar a transição nada fácil nos turbulentos anos da contestação, tendo primeiro que explicar e depois também defender o Concílio, Francisco foi o primeiro dos bispos de Roma a ter vivido toda a sua vida sacerdotal e episcopal já em época conciliar.

Redescobrir as coordenadas básicas do seu magistério, e sua ligação com as fontes do Concílio, é o que Stefania Falasca fez com um caminho límpido e profundo no livro “Francesco. La via maestra” (Edições San Paolo). Falasca é jornalista do Avvenire e editorialista de longa data, e conhece Jorge Mario Bergoglio desde os tempos em que ele era arcebispo de Buenos Aires. Um livro precioso para obter as principais linhas do ensinamento de Francisco na rota conciliar: o retorno às fontes do Evangelho, uma renovada missionariedade, a sinodalidade como estilo e forma constitutiva da Igreja e da sua comunhão, o serviço na pobreza e o diálogo com a contemporaneidade, a busca da unidade com os irmãos cristãos, o diálogo inter-religioso, a busca da paz.

O trabalho pontual de Falasca permite antes de tudo entender, graças também a uma entrevista que a autora fez com o então cardeal arcebispo de Buenos Aires em Aparecida, em 2007, por ocasião da Conferência Episcopal Latino-Americana, qual era a visão eclesial do futuro bispo de Roma. O Cardeal Bergoglio contribuiu para a redação do documento final, onde surgiu uma abordagem pastoral centrada em uma Igreja missionária, pobre para os pobres, aberta à misericórdia e pronta para sair de si mesma para ir ao encontro do outro. Todos os temas que serão o fio condutor do pontificado.

Portanto, nas páginas do livro fica claro qual tenha sido a bússola do Papa Francisco. Na entrevista com Falasca para o Avvenire em novembro de 2016 o Papa afirmava: “Não sou eu, este é o caminho do Concílio que vai em frente, que se intensifica. Eu sigo a Igreja. Não dei nenhuma aceleração. Na medida em que avançamos, o caminho parece ir mais rápido”. O cumprimento do magistério conciliar e sua plena aplicação foram vivenciados pelo Pontífice como um caminho natural: “Eu sigo a Igreja”. Essas palavras, em sua simplicidade, são reveladoras da sua visão da natureza da Igreja e do ministério de Pedro.

Através de oito “vias principais” do Concílio e outros tantos capítulos aprofundados, Falasca insere os gestos, as palavras e os ensinamentos do Papa argentino na esteira das constituições conciliares Lumen Gentium e Gaudium et Spes, remontando até a Evangelii nuntiandi de Paulo VI e ao já mencionado documento de Aparecida, base da primeira exortação apostólica de Francisco, a Evangelii gaudium (2013). Para Francisco, explica a autora do livro, seguir a Igreja nas pegadas da Tradição que desde o Concílio segue em frente “significou retomar tout court e levar adiante o legado do Vaticano II, que ‘foi uma releitura do Evangelho à luz da cultura contemporânea’”. Significou “redescobrir a natureza constitutiva da Igreja, o ‘remédio da misericórdia’, e chamar para uma conversão missionária de todo o Povo de Deus na sinodalidade e no serviço aos pobres”. Significou “percorrer o caminho pelo qual a Igreja é chamada a caminhar: o diálogo. Percorrer, portanto, em uma perspectiva eclesial e eclesiológica, porque quando se diz diálogo, na Igreja, se diz colloquium salutis, ou seja, fidelidade a Cristo na Ecclesiam suam, como descrito na encíclica de Paulo VI, que indica “por quais caminhos a Igreja hoje deve cumprir seu mandato’”. Significou levar adiante o dever do ecumenismo: “Desde que o decreto conciliar Unitatis redintegratio foi promulgado, há mais de cinquenta anos, e foi redescoberta a fraternidade cristã baseada no único batismo e na mesma fé em Cristo, o caminho para a busca da unidade avançou em pequenos e grandes passos e deu frutos. Continuo a seguir esses passos”, disse Francisco.

Significou assumir e perseguir a perspectiva da Nostra Aetate, a “declaração sobre as relações da Igreja com as religiões não cristãs”, e levar adiante a fraternidade universal descrita pelo Concílio. Significou também levar adiante ao pé da letra o diálogo com outras religiões e considerá-las a serviço da fraternidade universal em prol da paz no mundo. Significou, por fim, para o primeiro Papa a assumir o nome do Santo de Assis, o Santo da paz, “agir incessantemente na busca da paz segundo o modelo de Cristo”, escreve Falasca, usque ad finem, até o fim, até o último momento. “Dessa forma”, afirma a autora do livro, “levou adiante os caminhos indeléveis pelos quais a Igreja cumpre seu mandato hoje, os caminhos de um magistério que, no curso do Concílio, na esteira da Tradição, marcou nosso tempo”.