Papa Leão XIV: com Maria, percorramos nosso caminho em seguimento a Jesus

Vejamos “nossa existência como um caminho em seguimento a Jesus, a ser percorrido, como fizemos nesta noite, junto com Maria. E peçamos ao Senhor que saibamos louvá-lo todos os dias, ‘com a vida e com a língua, com o coração e com os lábios, com a voz e com a conduta’, evitando os desacordes: a língua em sintonia com a vida e os lábios com a consciência”. Foram palavras do Papa Leão XIV na noite deste sábado (31/05) após a oração do Terço nos Jardins Vaticanos, na conclusão do mês mariano

Vatican News

Raimundo de Lima – Vatican News

“Reunidos aqui, no último dia do mês de maio, em procissão meditaremos os mistérios gozosos do Santo Terço. Rezemos pelo nosso Papa Leão XIV e por toda a Igreja. Rezemos pela paz no mundo. Nossa oração devota seja sinal do nosso amor filial à Santíssima Virgem e nos leve a imitar sua obediência à vontade de Deus”: com esta oração, feita pelo vigário geral do Papa para o Estado da Cidade do Vaticano e arcipreste da Basílica de São Pedro, cardeal Mauro Gambetti, teve início na noite deste sábado, 31 de maio, nos Jardins Vaticanos, a oração do Terço na conclusão do mês mariano, precedida da procissão luminosa partindo da Igreja de Santo Estêvão dos Abissínios (atrás da Basílica de São Pedro). A caminhada seguiu até a Gruta de Lourdes.

Um dos momentos da conclusão do mês mariano diante da Gruta de Lourdes nos Jardins Vaticanos (Vatican Media) (@Vatican Media)

Gesto de fé com o qual nos reunimos sob o manto de Maria

O momento de oração foi concluído pelo Santo Padre unindo-se aos presentes na Vigília de oração no encerramento do mês de maio. Leão XIV lembrou tratar-se de “um gesto de fé com o qual, de forma simples e devota, nos reunimos sob o manto materno de Maria. Este ano, além disso, evoca alguns aspectos importantes do Jubileu que estamos celebrando: o louvor, o caminho, a esperança e, sobretudo, a fé meditada e manifestada em conjunto”, frisou.

“Meditando os Mistérios gozosos durante o caminho percorrido - prosseguiu -, vocês entraram e permaneceram, como em uma peregrinação, em muitos lugares da vida de Jesus: na casa de Nazaré contemplando a Anunciação, na casa de Zacarias contemplando a Visitação – que hoje celebramos –, na gruta de Belém contemplando o Natal, no Templo de Jerusalém contemplando a apresentação e depois o reencontro de Jesus”.

Um dos momentos da conclusão do mês mariano diante da Gruta de Lourdes nos Jardins Vaticanos (@Vatican Media)

Louvar o Senhor todos os dias com a vida, coração e os lábios

Antes de concluir, o Santo Padre exortou-nos a ver nossa existência como um caminho em seguimento a Jesus, a ser percorrido, como fizemos nesta noite, junto com Maria. “E peçamos ao Senhor que saibamos louvá-lo todos os dias, ‘com a vida e com a língua, com o coração e com os lábios, com a voz e com a conduta’, evitando os desacordes: a língua em sintonia com a vida e os lábios com a consciência”. Por fim, concedeu a todos os presentes a sua bênção apostólica.

O momento de oração foi acompanhado da leituras de textos bíblicos, do Canto das Ladainhas e teve a participação de cardeais, bispos, sacerdotes, religiosas e religiosos e funcionários do Vaticano com seus familiares e fiéis leigos em geral.

Um dos momentos da conclusão do mês mariano nos Jardins Vaticanos (@Vatican Media)