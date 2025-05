Leão XIV reza diante do túmulo de Francisco na Basílica de Santa Maria Maior

Na tarde deste sábado, 10/05, ao retornar da visita ao Santuário de Nossa Senhora do Bom Conselho, o Papa Leão XIV dirigiu-se à Basílica de Santa Maria Maior, onde rezou diante do túmulo do Papa Francisco e do ícone da Virgem, Salus Populi Romani.

Vatican News Na tarde deste sábado, 10 de maio, no caminho de volta ao Vaticano, após ter visitado o Santuário de Nossa Senhora do Bom Conselho em Genazzano, aos arredores de Roma, o Papa Leão XIV chegou de carro à Basílica de Santa Maria Maior, onde se deteve em oração diante do túmulo do Papa Francisco e do ícone da Virgem, Salus Populi Romani. Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui