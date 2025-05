Leão XIV remove os selos e reabre o apartamento papal do Palácio Apostólico

Vatican News Ao final da oração do Regina Caeli, neste domingo, 11 de maio, o Papa Leão XIV reabriu o apartamento papal do Palácio Apostólico, removendo os selos colocados na tarde de 21 de abril, após a morte do Papa Francisco. A reabertura ocorreu na presença do Camerlengo da Santa Igreja Romana, cardeal Kevin Joseph Farrell; do secretário de Estado, cardeal Pietro Parolin; do substituto para os Assuntos Gerais, dom Edgar Peña Parra; do secretário para as Relações com os Estados e Organizações Internacionais, dom Paul Richard Gallagher; e do regente da Casa Pontifícia, monsenhor Leonardo Sapienza.