Leão XIV nomeia bispo para a Diocese de Uruguaiana

Mons. Clésio Facco nasceu em 1º de abril de 1971, em Nova Palma, na Arquidiocese de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Estudou Filosofia e Teologia no Colégio Máximo Palotino em Santa Maria. Depois de fazer a profissão religiosa na Sociedade do Apostolado Católico (Palotinos), em 1994, foi ordenado sacerdote em 14 de dezembro de 1997.

Vatican News

O Papa Leão XIV nomeou bispo de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, o mons. Clésio Facco, S.A.C., atualmente pároco de Santo Antônio, em Santa Maria (RS), na Arquidiocese Metropolitana de mesmo nome.

Mons. Clésio Facco nasceu em 1º de abril de 1971, em Nova Palma, na Arquidiocese de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Estudou Filosofia e Teologia no Colégio Máximo Palotino em Santa Maria.

Depois de fazer a profissão religiosa na Sociedade do Apostolado Católico (Palotinos), em 1994, foi ordenado sacerdote em 14 de dezembro de 1997.

Desempenhou os seguintes cargos: Vigário Paroquial em Dourados (MS) (1998-1999), em São Vicente Pallotti em Roma (2005-2007) e em Santa Maria (2012-2013); Reitor e Professor do Seminário dos Padres Palotinos no Vale Vêneto (RS) (1999-2002); Diretor do Seminário Preparatório e Reitor do Seminário Vicente Pallotti em Palotina (PR) (2002-2005); Pároco em Fátima do Sul (MS) (2007-2010); Secretário e Vice-Ecônomo Provincial (2010-2012); Conselheiro e Notário Provincial (2011-2013); Diretor da Escola Vicente Pallotti de Santa Maria (2011-2015); Ecônomo Provincial (2012-2016); Reitor da Casa Provincial (2013-2016); Vice-Provincial (2014-2016); Membro do Conselho Presbiteral da Arquidiocese Metropolitana de Santa Maria (2016-2019); Reitor da Província Palotina Nossa Senhora Conquistadora, com sede em Santa Maria (2016-2022) e Ecônomo da mesma Província (desde 2023).

Até o momento exerce a função de Pároco da Paróquia de Santo Antônio, em Santa Maria, na Arquidiocese de mesmo nome.

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) divulgou uma nota ao novo bispo, na qual expressa sua "fraterna saudação e nossa proximidade orante". "Sua trajetória de dedicação ao Reino de Deus, vivida com espírito missionário e fidelidade à vocação palotina, é sinal de esperança para o povo que agora lhe é confiado como pastor. Que seu ministério episcopal seja fecundo, guiado pelo Espírito Santo e sustentado pela graça divina. Que o Senhor o fortaleça diariamente na missão de anunciar o Evangelho, edificar a comunhão e cuidar com amor do rebanho que lhe foi confiado".