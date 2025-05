Diocese de São José do Rio Preto torna-se Arquidiocese e terá dom Vilar como primeiro arcebispo

O Papa Leão XIV instituiu a Província Eclesiástica de São José do Rio Preto (SP), e nomeou o primeiro arcebispo: dom Antônio Emídio Vilar.

Vatican News

O Papa Leão XIV elevou a Diocese de São José do Rio Preto à condição de Arquidiocese e nomeou seu primeiro arcebispo. Trata-se de dom Antônio Emídio Vilar (SDB), atual bispo diocesano.

A nova província terá sob seu auxílio, como sufragâneas, as Dioceses de Barretos, Catanduva, Jales e Votuporanga, no Noroeste do estado, até agora pertencentes à Província Eclesiástica de Ribeirão Preto.

A Província Eclesiástica de Ribeirão Preto (Brasil) mantém as Dioceses sufragâneas de Franca, Jaboticabal e São João da Boa Vista.

Dom Antônio Emídio Vilar, primeiro arcebispo de São José do Rio Preto

Dom Antônio Emídio Vilar nasceu em 14 de novembro de 1957 em Guardinha, Diocese de Guaxupé (MG). Concluiu seus estudos em Filosofia pela Faculdade Salesiana de Lorena (SP) e obteve o Bacharelado e o Mestrado em Teologia pela Pontifícia Universidade Salesiana de Roma.

Após emitir a Profissão Religiosa na Sociedade Salesiana de São João Bosco em 1976, foi ordenado sacerdote em 9 de agosto de 1986.

Desempenhou os seguintes cargos: Coordenador de Estudos e Formador de Seminaristas; Diretor de Comunidade; Coordenador e Professor do Instituto Teológico Pio XI em São Paulo (SP); Conselheiro da Inspetoria Salesiana de São Paulo (SP); Mestre de Noviços; Pároco de Nossa Senhora Auxiliadora e Diretor do Instituto Dom Bosco em São Paulo (SP); Juiz do Tribunal Interdiocesano de Aparecida (SP); Membro do Conselho Presbiteral da Diocese de São Carlos. Na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), foi Vice-Presidente do Regional Oeste 2 e Membro da Comissão Episcopal Pastoral para a Juventude.

Em 23 de julho de 2008 foi nomeado Bispo de São Luiz de Cáceres e recebeu a ordenação episcopal em 27 de setembro sucessivo. Em 28 de setembro de 2016, foi nomeado Bispo de São João da Boa Vista e em 19 de janeiro de 2022 foi transferido para a Diocese de São José do Rio Preto.

A CNBB enviou saudação ao povo e ao arcebispo da nova arquidiocese: "Ao Clero, à Vida Religiosa Consagrada e a todo o Povo de Deus, renovamos nossa comunhão com a caminhada desta Igreja Particular, com votos de que a elevação a arquidiocese possa ser sinônimo de maiores frutos na ação evangelizadora."

Segundo informações da Assessoria de Imprensa da Arquidiocese de São José do Rio Preto, a missa de Instalação da nova Arquidiocese será celebrada na Catedral Metropolitana de São José, na quarta-feira, 9 de julho, em horário a ser comunicado posteriormente.

De acordo com o comunicado, o arcebispo de São José do Rio Preto, dom Antônio Emidio Vilar, receberá o pálio das mãos do Papa Leão XIV em missa na Basílica de São Pedro, no Vaticano, no domingo, 29 de junho próximo. Será o primeiro encontro do metropolita com o novo Pontífice.

O assessor de Imprensa da Arquidiocese de São José do Rio Preto, André Botelho, conversou com dom Antônio Emídio Vilar.

Ouça e compartilhe