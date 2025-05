Leão XIV celebra Missa nas Grutas Vaticanas e reza diante dos túmulos dos Papas

O Pontífice presidiu na manhã de hoje (11/05) a celebração eucarística no altar próximo ao túmulo de São Pedro; em seguida, rezou diante dos túmulos de seus predecessores.

Vatican News

Na manhã deste domingo, 11 de maio, o Papa Leão XIV celebrou a Missa nas Grutas Vaticanas, no altar próximo ao túmulo de São Pedro. A informação foi divulgada pela Sala de Imprensa da Santa Sé, que comunicou também que o Prior Geral da Ordem de Santo Agostinho, padre Alejandro Moral Antón, concelebrou com o Pontífice.

Ao final da Missa, o Papa deteve-se em oração diante dos túmulos de seus predecessores e diante do nicho dos Pálios. Ao meio-dia, Leão XIV se encontrará com os fiéis para a recitação do Regina Coeli no balcão central da Basílica Vaticana.

(@Vatican Media)