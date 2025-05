Leão XIV recebe Sviatoslav Schevchuk no Vaticano

Nesta quinta-feira, o Papa Leão recebeu em audiência o arcebispo-mor de Kiev, que já o havia saudado na Sala Paulo VI ao final do encontro com os participantes do Jubileu das Igrejas Orientais.

Vatican News O Papa Leão XIV recebeu na manhã desta quinta-feira na biblioteca do Palácio Apostólico, Sua Beatitude Sviatoslav Shevchuk, arcebispo-mor de Kirv-Halyč. O líder da Igreja Greco-Católica Ucraniana agradeceu ao Pontífice pelas palavras proferidas no Regina Caeli no domingo, 11 de maio, quando recordou o sofrimento do povo ucraniano, pedindo "uma paz autêntica, justa e duradoura" e pedindo a libertação de todos os prisioneiros e o retorno das crianças separadas às suas famílias. As palavras, como consta em nota do Secretariado Greco-Católico, "são um verdadeiro bálsamo espiritual para a alma ferida do povo ucraniano". Ao final da audiência, Sua Beatitude Shevchuk entregou ao Papa uma pintura que retrata a dor do povo ucraniano, intitulada "Oração de Réquiem". O autor é o artista Bohdan Pylypiv, pai de um soldado que morreu no conflito. Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui