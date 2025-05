Laudato si', dez anos do "grito" de Francisco pelo cuidado da Casa comum

Encíclica Laudato si' do Papa Francisco completa dez anos.

Vatican News

Em 24 de maio de 2015, o Papa Francisco publicou a encíclica social sobre o tema da ecologia integral, como um novo paradigma de justiça para uma Terra, dom de Deus, muitas vezes maltratada, saqueada e desfigurada por aqueles que a habitam.

Um documento, cujo título é extraído do "Cântico das Criaturas" de São Francisco, que imediatamente se tornou um pilar do magistério do Pontífice argentino, bem como um ponto de referência para muitas iniciativas em prol da natureza e inspiração para programas políticos e sociais.

O documento reúne, em perspectiva colegial, diversas reflexões das Conferências Episcopais do mundo e conclui com duas orações, uma inter-religiosa e outra cristã, pela proteção da Criação. Em seus seis capítulos, a preocupação com a Criação se une ao apelo à equidade para com os pobres, ao compromisso com a sociedade e ao convite à paz interior.

O Papa apela fortemente a uma "conversão ecológica", a uma "mudança de rumo" para que o homem assuma a responsabilidade de um compromisso com "o cuidado" desta casa dada pelo Senhor. Um compromisso que brota da própria fé cristã. O "grito" de Francisco, oito anos depois, foi relançado pela Laudate Deum, a exortação apostólica ainda de Francisco que especifica e completa a encíclica de 2015, na qual o Papa constata a insuficiência de reação e ação e reitera o alarme de um iminente "ponto de ruptura".

(Aos cuidados de Salvatore Cernuzio. Vídeo produzido pela Equipe Editorial Multimídia)