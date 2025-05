Registro de João Paulo II, ferido, durante o atentado de 13 de maio de 1981

João Paulo II: missa na Basílica de São Pedro em memória ao atentado

A presidir a liturgia eucarística o cardeal Stanislaw Dziwisz, que há 44 anos estava ao lado do Papa Wojtyła no momento em que ele foi atingido. Após a celebração na Basílica de São Pedro será realizada uma procissão ao túmulo do Pontífice polonês.

Vatican News Em 13 de maio de 1981, ou seja, 44 anos atrás, João Paulo II foi vítima de um atentado na Praça São Pedro. Para recordar o ocorrido, ao final da tarde desta terça-feira (13/05), às 18h do horário local (13h no horário de Brasília), na Basílica Vaticana, o cardeal Stanislaw Dziwisz - na época secretário do Pontífice polonês - presidirá uma missa com participação aberta aos fiéis. Após a celebração litúrgica, será realizada uma procissão do altar da Cátedra de São Pedro até o túmulo de São João Paulo II. A Praça São Pedro lotada no dia do atentado a JP II Balas desviadas por uma mão providencial Naquele dia de 1981, às 17h17, o Papa Wojtyła estava fazendo o giro na praça de papamóvel, antes da tradicional Audiência Geral de quarta-feira, quando de repente desmaiou, ferido por tiros disparados por Ali Agca. O Papa foi rapidamente transferido para o Hospital Gemelli, em Roma. Ele foi operado, lutou entre a vida e a morte e foi salvo. Ele sempre esteve convencido de que Nossa Senhora de Fátima, cuja memória litúrgica é celebrada em 13 de maio, havia "desviado as balas" e salvado a sua vida. Uma cápsula das balas disparadas por Ali Agca A ajuda da Mãe Celestial Um ano após o atentado, João Paulo II visitou Fátima para agradecer à Virgem Maria. Aos fiéis que o ouviam, ele disse: "gostaria de lhes dizer em confidência que, quando ocorreu o atentado na Praça de São Pedro há um ano, quando recuperei a consciência, meus pensamentos imediatamente correram para este Santuário para agradecer ao Coração da Mãe Celestial. Em tudo o que aconteceu, eu vi - e repetirei isso várias e várias vezes - o cuidado maternal especial de Maria".