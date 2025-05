Eleição do novo Papa: a cobertura da mídia do Vaticano

Da missa para a eleição do novo Pontífice à fumaça branca, transmissões ao vivo, plataformas e frequências para acompanhar as atualizações, em vídeo e áudio, os trabalhos do Conclave.

Vatican News

Com o início do Conclave que se prepara para eleger o 267º Pontífice, a mídia do Vaticano se mobiliza para acompanhar as etapas, momento a momento, e com reportagens detalhadas. O primeiro evento foi a Missa pro eligendo Romano Pontifice, na manhã desta quarta-feira (07/05) na Basílica de São Pedro, transmitida em 11 idiomas (italiano, inglês, francês, espanhol, português - aquele falado no Brasil e outro do português adotado em outros países, alemão, polonês, chinês, árabe e vietnamita) e na linguagem de sinais espanhola. A liturgia também foi transmitida em ondas curtas em inglês, francês e português para a África.

À tarde, às 16h30 do horário local, 11h30 no horário de Brasília, será a vez de os cardeais eleitores entrarem no Conclave e prestarem juramento antes do Extra omnes, momento em que as portas da Capela Sistina serão fechadas para o início da votação. Essa cerimônia também terá cobertura ao vivo em 11 idiomas, além de 3 línguas de sinais em inglês, espanhol e italiano. Vatican Media irá fornecer a cobertura em vídeo e de fotos de ambos os eventos.

A espera do “ao vivo”

Já na tarde deste 7 de maio, começará a espera pela fumaça branca que vai anunciar a eleição do novo Papa. O Vatican News e a Rádio Vaticano farão transmissões ao vivo, todos os dias, sobre os trabalhos do Conclave, tanto em vídeo, graças à plataforma YouTube, quanto em áudio em 7 idiomas (italiano, inglês, francês, espanhol, português para o Brasil e polonês). As transmissões documentarão os resultados da votação e a respectiva fumaça, que será uma no final da manhã e outra no final do dia se for preta, ou até mesmo no meio da manhã ou no meio da tarde, se a fumaça branca sair da chaminé da Sistina.

Com a fumaça decisiva, a cobertura ao vivo irá aumentar de 7 para 12 idiomas, com o acréscimo de comentários em árabe e vietnamita, e em linguagem de sinais em italiano, francês e espanhol. Além disso, a partir da fumaça branca, será possível acompanhar as etapas culminantes da espera pelo novo Papa também ao vivo no Facebook em 10 idiomas. O jornal vaticano L'Osservatore Romano publicará uma edição extraordinária impressa imediatamente após a fumaça branca, que será imediatamente distribuída gratuitamente na Praça de São Pedro.

Estúdio central e enviados

Repórteres de língua italiana acompanharão toda a duração do Conclave, tanto do estúdio central quanto em conexão com a unidade móvel montada no Braccio Carlo Magno, que domina a Praça e a Basílica do Vaticano. Os enviados da mídia do Vaticano estarão entre a multidão.

Um total de 56 idiomas editoriais será coberto, incluindo palavras escritas e faladas, transmissões e reportagens detalhadas, os mesmos idiomas que compõem o sistema de informações da Rádio Vaticana, do Vatican News e do L'Osservatore Romano.

Canais e plataformas das transmissões ao vivo

Em detalhes, os eventos podem ser acompanhados pelos seguintes canais:

- Portal Vatican News (www.vaticannews. va)

- Vatican News no YouTube, como aquele em português

- Rádio web da Rádio Vaticano em 11 idiomas, como o português

- Facebook com cobertura ao vivo em português, italiano, inglês, francês, espanhol e alemão

- Instagram com cobertura ao vivo em português, italiano e alemão

A cobertura em italiano

As frequências usadas para a transmissão ao vivo em italiano serão:

- 103.8 FM para a cidade de Roma

- 105 FM para Roma e província

- Rádio digital DAB+ (para informações www.digitalradio.it)

- Canal de TV 733 da área de Roma

- Satélite Eutelsat