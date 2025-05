Diocese de Chiclayo: bispo Prevost, missionário entre o povo

"Uma pessoa simples, com uma mensagem de esperança, em busca da paz": foi o que a Irmã Karina Gonzales, franciscana da Imaculada Conceição, falou ao programa "Rádio Vaticano com vocês", sobre o período que o futuro Pontífice passou na diocese peruana. A religiosa recorda o trabalho de Dom Prevost, quando a região foi atingida por El Niño, em 2023: “Ele ia a cavalo, para chegar aos lugares mais inacessíveis da região andina”.

Benedetta Capelli - Cidade do Vaticano

Um coração transbordante de felicidade é um coração audaz e corajoso, que desafia a timidez e os constrangimentos: é este o coração da Irmã Grace Karina Gonzales Risco, franciscana da Imaculada Conceição, que, no dia seguinte à eleição do Papa Leão XIV, escreveu à mídia do Vaticano, para expressar a sua alegria ao "ouvir, novamente, aquelas orientações e mensagem trepidante de esperança, em busca da paz". Ela diz que pertence à diocese de Chiclayo, no Peru, a mesma que o novo Pontífice quis saudar da Loggia da Basílica Vaticana, recordando "os fiéis que estavam acompanhando seu Bispo". Estas palavras, - ditas em espanhol, - para a Irmã Karina, que se encontra em Roma, há algum tempo, e para as suas coirmãs, levam a mergulhar no passado, quando compartilhavam a missão de Dom Prevost no país sul-americano. E acrescenta: "Fiquei emocionada, porque ele se lembrou da nossa terra. Este gesto diz muito sobre um homem, que amava seu rebanho e que, a partir de hoje, levará todos em seu coração".

Bispo Prevost na diocese de Chiclayo

Agostiniano de coração

A mensagem da Irmã Karina era boa demais para ficar no ar. Por isso, ela foi contatada por telefone. Ela falou de suas lágrimas, no momento do Habemus Papam, e da sua “enorme” tarefa, para a qual se sentia chamada: “Rezar tanto, tanto por ele”. A Irmã explica que, na diocese de Chiclayo, as franciscanas têm uma escola e que, o então Bispo, sempre foi muito solidário com elas, sobretudo, durante o período da Covid-19: “Ele é uma pessoa simples, um Agostiniano de coração! Na diocese ele era muito amado, muito mesmo. Sentimos quando ele foi embora, foi como ficarmos um pouco órfãos de uma pessoa importante para nós; porém, sabíamos que ele estava à altura do cargo que o Papa Francisco lhe havia confiado". Trata-se do cargo de Prefeito do Dicastério para os Bispos, que ocupou desde 2023 até à sua eleição.

Bispo da Diocese de Chiclayo, dom Prevost, nas áreas inundadas pelo El Niño em 2023

Um bispo a cavalo

Há um momento que a Irmã Karina não pôde esquecer: quando, em 2023, El Niño atingiu o Peru, com chuvas intensas e inundações, que colocaram de joelhos a agricultura do país e não só: “O bispo quis dar a sua contribuição, até o fim do seu mandato na diocese, pedindo ajuda para os idosos, que ficaram sem casa, e para as crianças, que perderam tudo”. Aqui, a franciscana acrescentou um detalhe: “Ele era assim: pegava o cavalo e ia à região da Serra do Norte, uma região montanhosa andina”. Trata-se de um detalhe, que revela um novo aspecto de Leão XIV, como explica ainda a Irmã Karina: “No Peru, medimos as distâncias pelo tempo que demoramos para chegar: da diocese até àquela região são necessários três ou quatro horas, porque não há estradas, mas apenas caminhos sinuosos para chegar até lá. Por isso, ele é um verdadeiro missionário. Com a escolha do seu nome de Pontífice, expressou seu programa de vida, ao recordar Leão XIII e a sua Rerum Novarum, ou seja, o aspecto social. Espero que continue seguindo a linha do Papa Francisco, isto é, do Evangelho, a linha de todos os Papas, cada um em seu tempo e momento". Por fim, a Irmã Karina expressou seu último desejo: “Que a força da oração do povo de Deus chegue ao Pontífice e seja empregada pela paz, da qual tanto precisamos. Espero que ele continue a fazer o mundo sentir que Deus está próximo, nos ama a todos. Quando Leão XIV dizia "todos" da Loggia, se referia a "todos, todos, todos", do Papa Francisco, um sinal de continuidade do trono de Pedro”.