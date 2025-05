Conclave: a primeira fumaça é preta

Os 133 cardeais eleitores ainda não escolheram o novo Papa. Para esta quinta-feira (08/05) estão previstas mais quatro votações.

Vatican News

Uma longa espera começou após o Extra Omnes, a fórmula latina usada para fechar as portas da Capela Sistina para o início do Conclave. Lá dentro, os 133 cardeais ouviram a meditação do Padre Raniero Cantalamessa, pregador emérito da Casa Pontifícia, para depois começar a preparação e a distribuição das cédulas pelo mestre de cerimônias, que foi chamado à capela junto com o secretário do Colégio de Cardeais, arcebispo Ilson de Jesus Montanari, e o mestre das Celebrações Litúrgicas Pontifícias, monsenhor Diego Ravelli. Em seguida, foi realizado o sorteio de três escrutinadores, três enfermeiros - os delegados para coletar os votos dos doentes - e três revisores, para depois a votação.

Nesse meio tempo, cerca de 45 mil pessoas estiveram na Praça São Pedro com o olhar fixo na chaminé da Capela Sistina, habitada por algum tempo por algumas gaivotas que frequentemente monopolizavam a atenção da multidão. Uma praça colorida por bandeiras de diferentes países do mundo, iluminada pelos holofotes das câmeras, pelos flashes de muitas câmeras e pelos celulares dos peregrinos, fiéis e espectadores. Em alguns momentos, ouviam-se aplausos, gritos para enganar o tempo de espera, confrontos e hipóteses sobre o motivo de não haver fumaça.

Às 21 horas, a fumaça preta chegou. A praça recebeu a notícia com um rugido. Portanto, os cardeais votantes não escolheram o 267º Pontífice da história da Igreja.

Amanhã de manhã, quinta-feira, 8 de maio, os cardeais eleitores se reunirão antes das 8h locais no Palácio Apostólico para celebrar a Missa e as Laudes na Capela Paulina. Em seguida, eles se dirigirão para a Capela Sistina às 9h15 para recitar a Hora Média e depois seguirão para a votação. Almoço por volta das 12h30 em Santa Marta, às 15h45 a partida para o Palácio Apostólico, depois às 16h30 o retiro na Sistina com mais votações e, no final (por volta das 19h30), as Vésperas. Duas chaminés estão planejadas para os diferentes dias: uma no final da manhã, por volta das 12 horas; outra à noite, por volta das 19 horas.