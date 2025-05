Conclave que elegeu Gregório X durou quase três anos

Deve-se a Gregório X a instituição oficial do chamado "Conclave", que prevê a eleição do Papa em local fechado e inacessível. A medida – cuja cópia existe no Arquivo Apostólico do Vaticano – tornou-se necessária após a eleição mais longa da história, que durou dois anos e nove meses: previa até mesmo a redução progressiva das refeições e o corte dos salários dos cardeais até a nomeação do Papa.

Paolo Ondarza – Cidade do Vaticano

Com os seus 33 meses de duração, foi a eleição papal mais longa da história. Realizada em Viterbo, de 29 de novembro de 1268 a 1º de setembro de 1271, ela levou à proclamação de Gregório X, o Pontífice responsável pela promulgação da Ubi Periculum, a Constituição que, ao final do Segundo Concílio de Lyon, introduziu o termo "Conclave" pela primeira vez.

O registro papal contendo a Constituição Apostólica Ubi Periuculm

O pergaminho e os selos

Deste importante documento, que é também o preâmbulo da Universi Dominici Gregis, a legislação hoe em vigor para a eleição do Sucessor de Pedro, o Arquivo Apostólico do Vaticano preserva oito ratificações seladas pelos Padres Conciliares. São exemplares de grande formato, em bom estado de conservação e marcados pelos selos dos bispos da França, Inglaterra, Irlanda, Escócia, Espanha, Itália, dos patriarcas de Constantinopla, Antioquia, Grado e dos três abades das ordens religiosas: Cistercienses, Cluniacianos e Premonstratenses.

Os selos da ratificação assinados no Segundo Concílio de Lyon

O século com dez anos de sede vacante

A mostrar-nos um destes pergaminhos é Marco Maiorino, Scriptor do Arquivo Apostólico: “O Conclave de Viterbo – explica ele – realizou-se no final de um século, o XIII, que em pouco mais de sessenta anos conheceu dez anos de sede vacante”.

Após a morte de Clemente IV, em 29 de novembro de 1268, 20 cardeais eleitores reuniram-se na cidade do Lácio, mas “a assembleia foi logo obstruída pela contraposição entre duas facções: a francesa, formada maioritariamente por cardeais criados pelo Papa francês Urbano IV, e a italiana, que tinha números suficientes para impedir que o candidato do partido adversário alcançasse 2/3”.

O teto descoberto e o fornecimento de alimentos interrompido

Exasperados com o impasse, "no outono de 1269, a população de Viterbo aprisionou os cardeais no palácio papal da cidade e, em junho de 1270, descobriu o teto, chegando ao ponto de cortar o fornecimento de alimentos aos reclusos. Entre o outono de 1269 e o verão de 1270 - continua o Scriptor do Arquivo Apostólico - o número de cardeais eleitores foi reduzido a 16. Eles finalmente concordaram em realizar uma eleição de pacto: elegeram seis deles com a tarefa de concordar com o nome do candidato ao qual os outros iriam aderir.”

Papa Gregório X

A Eleição de Tebaldo Visconti

Em 1º de setembro de 1271, ocorreu a eleição de Tebaldo Visconti, um arquidiácono de Liège, de sessenta e um anos, que ainda não havia sido ordenado sacerdote, amigo de São Tomás de Aquino e São Boaventura de Bagnoregio. "Naquela época, ele estava em Acre, na Palestina. Chegando a Viterbo em fevereiro de 1272, aceitou a eleição e tomou o nome de Gregório X."

Coroado em Roma em 13 de março de 1272, sem experiência na Cúria, não teve uma vida fácil no governo da Igreja, mas desfrutava de um excelente conhecimento da situação política na Europa e na Terra Santa. "Ele não se deixou manipular pelos cardeais - observa Maiorino - antes, esforçou-se para levá-los à unidade e à obediência."

Uma das oito ratificações do Ubi Periculum preservadas no Arquivo Apostólico © Arquivo Apostólico do Vaticano"

A Legislação do Conclave

Foi precisamente a experiência de sua eleição ao trono papal que levou Gregório X a reorganizar a eleição do Sucessor de Pedro: “A Constituição Ubi Periculum de 16 de julho de 1274, aprovada na quinta sessão do Segundo Concílio de Lyon, encontrou forte resistência da maioria dos cardeais, mas os Padres Conciliares votaram a favor da proposta do Papa. Pela primeira vez, a palavra “Conclave” foi introduzida, indicando um local fechado, lacrado: a sala onde os cardeais deveriam se reunir para eleger o Pontífice”.

Uma ilustração histórica do Conclave de 1689 (© Biblioteca Apostólica do Vaticano) (© Biblioteca Apostolica Vaticana)

Rigor e clausura

Regras extremamente rígidas, destinadas a impedir a repetição de uma longa sede vacante, caracterizam este significativo documento. “Prevê-se que, se três dias após a entrada dos cardeais no Conclave, não fosse eleito, as refeições dos cardeais seriam reduzidas de dois para um prato durante os cinco dias seguintes. Se, após esses cinco dias, ainda não tivessem chegado à eleição, as refeições seriam reduzidas a apenas pão, água e vinho até a eleição. Também foi estabelecido que, durante o Conclave, os cardeais não receberiam nenhum emolumento da Câmara Apostólica”.

Uma planta do Conclave de 1721 (© Biblioteca Apostólica do Vaticano) (© Biblioteca Apostolica Vaticana)

O Conclave ontem e hoje

Diferenças e convergências se entrelaçam entre a Ubi Periculum e a Universi Dominici Gregis. “A legislação curial – ressalta Marco Maiorino – é tendencialmente conservadora: tem o propósito preciso de garantir a busca da verdade e a proteção da justiça. Se a Ubi Periculum previa que os cardeais se reunissem em um local fechado e que neste prédio todos vivessem na mesma sala, chamada Conclave”, com apenas uma janela para permitir a passagem dos alimentos destinados aos cardeais, “a Universi Dominici Gregis estabelece ainda hoje que o Conclave deve ocorrer em setores e prédios específicos, fechados a estranhos e que, até a eleição do novo Pontífice, as salas da Domus Sanctae Marthae, o prédio desejado por João Paulo II para hospedar os cardeais, permaneçam fechadas a pessoas não autorizadas. Há também regras para a admissão de retardatários ao Conclave previstas pela Ubi Periculum e que também foram implementadas na Universi Dominici Gregis”.

(© Biblioteca Apostolica Vaticana) (© Biblioteca Apostolica Vaticana)

O lembrete da seridade da tarefa

De grande interesse, impacto e relevância continua sendo o texto mais extenso da Constituição Ubi Periculum, copiado no registro papal. Os Padres Conciliares escrevem: «Rogamos aos próprios cardeais que reflitam cuidadosamente sobre o dever que pesa sobre eles quando se trata de eleger o vigário de Jesus Cristo e sucessor de Pedro, chefe da Igreja universal e guia do rebanho do Senhor. Deixando de lado toda paixão privada, não olhem tanto para si mesmos. Que ninguém, exceto Deus, influencie seu julgamento na eleição. Busquem sem medo o que é de utilidade comum, visando apenas apressar uma eleição útil e muitíssimo necessária, dando solícitamente à própria Igreja um cônjuge digno. Os fiéis não devem confiar tanto em uma eleição rápida, mas sim no poder da intercessão da oração humilde e devota».

(© Biblioteca Apostolica Vaticana) (© Biblioteca Apostolica Vaticana)

“Acredito que esta exortação seja muito clara para os cardeais que se reunirão para eleger o novo Pontífice”, observa Marco Maiorino. “Mas, como sempre, a história é Magistra Vitae e está sempre pronta para nos recordar àquilo que tendemos".