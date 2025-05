Castel Gandolfo, emoção com a chegada surpresa do Papa

A visita de Leão XIV ao Borgo Laudato si' nas Vilas Pontifícias foi recebida com grande alegria pela população local. O pároco: quando a notícia se espalhou, houve uma onda de entusiasmo.

Tiziana Campisi - Castel Gandolfo

A notícia se espalhou por volta das 11 da manhã desta quinta-feira: “O Papa está em Castel Gandolfo!!!”. E corre rapidamente entre os “castelanos”, moradores e comerciantes, que em poucos minutos se precipitam para a praça da cidade, piazza della Libertà, em frente ao Palácio Apostólico. O boca a boca é rápido e os donos dos estabelecimentos comerciais saem às pressas de suas tabernas, lojas e quiosques de souvenirs e correm para a fonte, no centro da praça. Há alegria e curiosidade, todos esperam poder ver Leão XIV e ficam cerca de uma hora esperando.

Leia também 29/05/2025 Leão XIV visita o Borgo Laudato si' em Castel Gandolfo O Pontífice foi esta manhã à cidade do Lácio onde, dentro da residência papal, se encontra desde fevereiro de 2023 o espaço desejado por Francisco para formação e conscientização ...

Uma visita privada com parada no Borgo Laudato si'

A visita do Pontífice é privada, sem momentos públicos. Uma parada no Borgo Laudato si', projeto para promover a ecologia integral iniciado há dois anos, por vontade de Francisco, e depois no Palácio Apostólico.

Davide conta os momentos agitados da corrida até a praça e os minutos passados conversando com lojistas e moradores, na espera de poder pelo menos cumprimentar o Papa à distância. Naoual, muçulmana, também correu para o local. Aldo, que mora na pequena rua da República, pavimentada com antigos paralelepípedos, tinha acabado de sair de casa e foi envolvido pelo clima de festa que explodiu de repente. Todos felizes com a presença do Papa Prevost no lugar que tantos Pontífices escolheram para passar algumas semanas de verão.

Paróquia de san Tommaso da Villanova

A ligação dos “castelanos” com os Pontífices

Um comerciante relembra os tempos em que Paulo VI ficava em Castel Gandolfo e recorda que hoje se celebra a sua memória. Explica que os “castelanos” têm uma ligação especial com os Pontífices e espera que Leão XIV decida ficar alguns dias nos próximos meses. Em um bar, um rapaz no balcão não consegue esconder o entusiasmo pela “surpresa papal”. Ele gostaria de ter cumprimentado o Papa, mas está igualmente feliz com a visita inesperada. O pároco da paróquia pontifícia de São Tomás de Villanova, Tadeusz Rozmus, interpreta os sentimentos dos habitantes de Castel Gandolfo, todos emocionados com a presença do Papa. Para eles, este será um dia inesquecível. Muito emocionado, um noivo espera por sua amada para se casar na paróquia pontifícia e fala de “bênção” ao se referir à breve estadia de Leão XIV justamente no dia de seu casamento.

O Papa deixa Castel Gandolfo no início da tarde, entre os aplausos e gritos de centenas de pessoas reunidas nas margens das ruas. Muitas crianças com seus pais queriam cumprimentá-lo. A segurança pública tentou conter a multidão, Leão XIV, a bordo de uma minivan, no banco da frente, sorriu e retribuiu as saudações, aparecendo pela janela. Em seguida, partiu para retornar ao Vaticano.

Vídeo em italiano