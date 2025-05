Papa nomeia Reina grão-chanceler do Pontifício Instituto João Paulo II

O cardeal vigário de Roma substitui dom Vincenzo Paglia, que deixou o cargo em 21 de abril após atingir o limite de idade.

O Papa Leão XIV nomeou, nesta segunda-feira (19/05), grão-chanceler do Pontifício Instituto Teológico João Paulo II para as Ciências do Matrimônio e da Família, o cardeal Baldassare Reina, vigário geral de Sua Santidade para a Diocese de Roma e grão-chanceler da Pontifícia Universidade Lateranense.

O cardeal Reina substitui dom Vincenzo Paglia que deixou esse cargo em 21 de abril passado e também o cargo de presidente da Pontifícia Academia para a Vida, tendo completado 80 anos.

Em 15 de agosto de 2016, o Papa Francisco nomeou dom Paglia grão-chanceler do Pontifício Instituto João Paulo II

O Instituto foi fundado com a Carta Apostólica em forma de Motu Proprio do Papa Francisco "Summa familiae cura", de 8 de setembro de 2017.

Em 11 de julho de 2019, a Congregação para a Educação Católica aprovou os Estatutos do Pontifício Instituto Teológico João Paulo II, bem como o Plano de Estudos.

O Instituto tem sede em Roma e seções no exterior: Estados Unidos (Washington D.C.), México (México D.F., Guadalajara e Monterrey), Espanha (com duas sedes distintas, uma em Valência e outra em Madri), Brasil (Salvador (BA), Benin (Cotonou), Índia (Changanacherry, Kerala), além de Centros associados no Líbano (Beirute), Filipinas (Bacolod) e República Dominicana (Santo Domingos).

É o único centro de ensino superior inteiramente dedicado aos estudos teológicos e às ciências do matrimônio e da família, e colabora com o Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida para promover uma direção comum nos estudos sobre matrimônio, família e vida, também por meio de cursos de formação e oportunidades de intercâmbio com a rede global de movimentos familiares.