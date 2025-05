Os olhos do mundo, após o início do Conclave, estarão voltados para o telhado da Capela Sistina à espera da tão aguardada fumaça branca, sinal da eleição do novo Sucessor de Pedro.

A Capela Sistina se prepara para o Conclave que tem início na quarta-feira, 7 de maio. As imagens divulgadas pelo Vatican Media documentam a instalação da estufa no interior da capela e da chaminé no telhado, realizada na manhã da sexta-feira, 2 de maio.

É precisamente para essa chaminé que, nos próximos dias, os olhares do mundo estarão voltados, à espera do tão aguardado sinal: a fumaça branca, que confirma a eleição do Sucessor do Papa Francisco.

Uma foto divulgada pela mídia do Vaticano em 3 de maio de 2025 mostra trabalhadores conectando a chaminé às estufas instaladas dentro da Capela Sistina, ANSA / VATICAN MEDIA (ANSA)

A chaminé, conectada a duas estufas dentro da Capela, é o ponto de saída da fumaça: a preta, quando a maioria qualificada de dois terços ainda não foi alcançada, e a branca, que confirma a eleição do novo Pontífice.

Estão programadas quatro votações a cada dia, duas pela manhã e duas à tarde, e depois de uma eventual 33ª ou 34ª votação, haverá um segundo turno direto e obrigatório entre os dois cardeais que receberam o maior número de votos na última votação. Mesmo neste caso, porém, será sempre necessária uma maioria de dois terços.

Os dois cardeais ainda na disputa não poderão participar ativamente da votação. Se os votos para um candidato atingirem dois terços dos votantes, a eleição do Pontífice é canonicamente válida.