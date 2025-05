Calendário das celebrações presididas por Leão XIV no mês de junho

Dom Diego Ravelli, responsável pelas celebrações papais, tornou pública a agenda do Pontífice para o mês de junho.

Nesta quarta-feira (21/05), o mestre das Celebrações Litúrgicas Pontifícias, dom Diego Ravelli, divulgou o calendário das celebrações que serão presididas pelo Papa Leão XIV no mês de junho.

No dia 1° de junho, VII Domingo de Páscoa, Solenidade da Ascensão do Senhor, o Pontífice presidirá a Santa Missa do Jubileu das Famílias, das Crianças, dos Avós e dos Idosos, na Praça São Pedro, às 10h30 locais, 5h30 no horário de Brasília.

No domingo 8 de junho, Solenidade de Pentecostes, o Papa Leão XIV celebrará a missa do Jubileu dos Movimentos, Associações e novas Comunidades, na Praça São Pedro, às 10h30 locais, 5h30 no horário de Brasília.

Na segunda-feira, 9 de junho, memória da Bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja, o Papa presidirá a missa do Jubileu da Santa Sé, na Basílica de São Pedro, às 11h30 locais, 6h30 no horário de Brasília.

Na sexta-feira, 13 de junho, haverá o Consistório Ordinário Público para a votação de algumas Causas de Canonização, na Sala do Consistório, no Vaticano, às 9h locais, 4h no horário de Brasília.

No domingo, 15 de junho, Solenidade da Santíssima Trindade, o Papa Leão XIV celebrará a Santa Missa do Jubileu do Esporte, na Praça São Pedro, às 10h30 locais, 5h30 no horário de Brasília.

Na Solenidade de Corpus Christi, domingo 22 de junho, às 17h locais, 12h no horário de Brasília, o Papa presidirá a Santa Missa na Basílica de São João de Latrão, a procissão a Santa Maria Maior e a bênção eucarística.

Na sexta-feira, 27 de junho, Solenidade do Sagrado Coração de Jesus, o Papa Leão XIV presidirá a missa do Jubileu dos Sacerdotes, às 9h locais, 4h no horário de Brasília, na Praça São Pedro.

No domingo, 29 de junho, Solenidade de São Pedro e São Paulo, o Papa celebrará a Santa Missa e bênção dos Pálios para os novos arcebispos metropolitanos, na Basílica de São Pedro, às 9h30 locais, 4h30 no horário de Brasília.