Bispos do Peru: gratidão a Deus e sua proximidade filial ao Papa Leão XIV

Os bispos do Peru expressam sua alegria e gratidão pela eleição do Papa Leão XIV, ex-cardeal Prevost, destacando sua profunda ligação com o país, seu serviço aos mais humildes e seu testemunho de fé. Rezam por um pontificado guiado pelo Espírito Santo, confiado ao Senhor dos Milagres, à Virgem Maria, e aos santos peruanos.

Com grande alegria e profunda gratidão a Deus, os bispos do Peru expressaram sua filial proximidade ao novo Pontífice, Sua Santidade Leão XIV, ex-cardeal Robert Francis Prevost. Em sua mensagem ao povo peruano, destacam o profundo conhecimento do país pelo novo Papa, fruto de seu extenso trabalho pastoral em diversas regiões do Peru, incluindo seu serviço como bispo de Chiclayo, administrador apostólico de Callao e vice-presidente da Conferência Episcopal Peruana. Ressaltam seu testemunho de vida marcado pela humildade, sabedoria e compromisso com os mais humildes, bem como sua proximidade humana e espiritual com todos os fiéis. Suas palavras prudentes e sábias têm sido um instrumento de evangelização e fortalecimento da fé em todas as regiões do Peru: o litoral, as montanhas e a Amazônia. Os bispos reconhecem que sua eleição como Pastor Universal da Igreja é uma bênção para toda a Igreja e uma grande esperança para o Peru, especialmente neste tempo de Jubileu. Nesse espírito, eles oferecem orações para que seu pontificado seja fecundo e luminoso, guiado pelo Espírito Santo, e uma fonte de unidade, esperança e renovação para o mundo. Por fim, eles confiam seu ministério ao Senhor dos Milagres, a Virgem Maria, e aos santos peruanos Santa Rosa de Lima e São Martinho de Porres, expressando seu afeto, obediência e devoção.