Bispo de Chiclayo sobre Leão XIV: “o Peru está em seu coração”

Durante uma coletiva de imprensa, o sucessor de Prevost na diocese peruana, dom Edinson Farfán Córdova, destacou a proximidade do novo Pontífice com o país sul-americano. "Ele ama Chiclayo; aqui aprendeu tudo o que compartilhará com o mundo hoje".

Sebastián Sansón Ferrari – Cidade do Vaticano

A Igreja Católica celebra um momento histórico: a eleição do novo Pontífice, o Papa Leão XIV, anteriormente conhecido como cardeal Robert Francis Prevost, que serviu como biispo de Chiclayo e passou grande parte de sua vida pastoral no Peru.

Em uma emocionante coletiva de imprensa na Diocese de Chiclayo, dom Edinson Farfán Córdoba, atual bispo da circunscrição eclesiástica, expressou a profunda gratidão e alegria da comunidade católica local pela eleição de "um dos seus" como sucessor de São Pedro.

Acompanhado pelo padre Fidel Purisaca, diretor do Escritório de Mídias Sociais da diocese, dom Farfán destacou a trajetória do novo Papa e sua profunda ligação com o povo peruano.

Leia também 09/05/2025 Bispos do Peru: gratidão a Deus e sua proximidade filial ao Papa Leão XIV Os bispos do Peru expressam sua alegria e gratidão pela eleição do Papa Leão XIV, ex-cardeal Prevost, destacando sua profunda ligação com o país, seu serviço aos mais humildes e ...

"O Papa Leão XIV é um irmão nosso que passou por estas terras, trabalhou em Chulucanas, Trujillo e Chiclayo. Ele ama profundamente o Peru", disse o prelado, relembrando a missão do novo Pontífice entre os mais pobres do norte do país.

Um papado com raízes na opção pelos pobres

Prevost, membro da Ordem de Santo Agostinho, adotou o nome Leão XIV em referência ao Papa Leão XIII, impulsionador da Doutrina Social da Igreja, como enfatizou Farfán, considerando essa escolha um sinal claro de compromisso contínuo com a justiça social e com os mais necessitados.

"O Papa Leão XIV desempenhará uma missão baseada na comunhão, no diálogo e na sinodalidade, assim como ensinou o Papa Francisco", enfatizou Monsenhor Farfán. Ele também destacou a sensibilidade do novo pontífice aos desafios contemporâneos: a pobreza, as periferias, a participação dos leigos e o protagonismo das mulheres na Igreja.

Vocação Missionária e Conexão com o Povo

Durante a coletiva de imprensa, o bispo de Chiclayo recordou histórias e momentos pessoais compartilhados com o cardeal Prevost, a quem considera seu mentor. "Ele conhece o mundo, mas seu coração está no Peru", afirmou. Ele recordou até mesmo detalhes simples e humanos sobre o novo Papa, como sua predileção pela culinária local, incluindo o cabrito, o arroz com pato e ceviche.

A trajetória do Papa Leão XIV compreende mais de uma década como Superior Geral da Ordem de Santo Agostinho, uma comunidade religiosa com presença em todos os continentes. Sua experiência global é complementada por um profundo conhecimento da realidade social e pastoral peruana.

Um Chamado para Caminhar Juntos

A mensagem final do bispo foi um apelo à unidade: “Caminhemos juntos. Menos palavras, mais ação. As autoridades civis, religiosas, militares e políticas devem buscar o consenso para o bem comum.” Essa exortação ressoa com as primeiras linhas que conhecemos do pontificado de Leão XIV.