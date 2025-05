Atribuída ao Papa falsa mensagem ao presidente de Burkina Faso

Publicado no YouTube um discurso de cerca de 36 minutos em inglês, criado com inteligência artificial, atribuindo falsamente a Leão XIV palavras dirigidas a Ibrahim Traoré

“À Sua Excelência o presidente Ibrahim Traoré, presidente da nação soberana de Burkina Faso, filho da terra africana, defensor do seu povo, que a graça e a paz se multipliquem para vós pela sabedoria, coragem e verdade...”.

Assim começa a mensagem falsa em inglês atribuída ao Papa leão XIV criada com inteligência artificial. Um discurso de cerca de 36 minutos, em inglês, publicado no YouTube pela conta “Pan African dreams” e criado a partir das imagens da audiência de Leão XIV com jornalistas na segunda-feira, 12 de maio. Foi utilizada a técnica “morphing”, ou seja, a técnica que transforma a imagem adaptando o movimento dos lábios às palavras falsificadas com inteligência artificial.

O vídeo falso intitula-se “Pope Leo XIV responds to Captain Ibrahim Traoré - A Message of Truth, Justice & Reconciliation” (“Papa Leão XIV responde ao Capitão Ibrahim Traoré - Uma Mensagem de Verdade, Justiça e Reconciliação”).

Quem o assiste é levado a acreditar que o novo Papa dirigiu um discurso público completo ao presidente de Burkina Faso, Ibrahim Traoré, em resposta a uma carta sua, e no vídeo Leão chega a dizer: "Li suas palavras não uma, mas muitas vezes, e cada leitura foi mais profunda do que a anterior, porque em sua voz ouvi não apenas a ira de um presidente, mas o justo clamor de um continente há muito ferido pela dupla lâmina do abandono e da exploração".

O vídeo faz parte de uma série de mensagens falsas que a BBC News também cobriu em 15 de maio e foi relançado em uma versão um pouco mais curta e com qualidade de imagem inferior pelo canal do YouTube "Nou se Legliz". É possível ver que a imagem do Papa se repete e Leão sempre vira as mesmas duas folhas de papel durante toda a mensagem.

Digno de nota, que dada a circulação em diversas redes sociais de textos atribuídos ao novo Papa sem indicação da fonte, que todos os discursos, intervenções e textos de Leone XIV podem ser consultado na íntegra no site Vatican.va.

Notícias sobre suas atividades e suas mensagens em vídeo podem ser consultadas em tempo real no site do portal Vatican News, vaticannews.va, disponível em vários idiomas, bem como no site do jornal diário do Vaticano, L'Osservatore Romano, osservatoreromano.va.