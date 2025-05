EUA, arcebispo Broglio: “Leão XIV, essenciais as suas palavras de paz e diálogo”

O Presidente da Conferência Episcopal dos Estados Unidos, Dom Timothy Broglio, expressa sua alegria e gratidão pela eleição do novo Pontífice: “Seu multiculturalismo ajudará a Igreja a ser mais aberta, sem se perder em seu próprio âmbito de atuação".

Marie Duhamel e Linda Bordoni – Cidade do Vaticano

O Papa Leão XIV é um filho dos Estados Unidos, mas, agora, pertence a todos os católicos e pessoas de boa vontade. O arcebispo Timothy Broglio, Presidente da Conferência Episcopal dos Estados Unidos (USCCB), expressou sua felicidade pela eleição do Cardeal Robert Francis Prevost, como 267º Pontífice, cujas “primeiras palavras indicam um caminho de paz, unidade e atividade missionária”.

Em entrevista à mídia do Vaticano, poucas horas após a eleição do novo Papa, Dom Timothy Broglio expressou seu profundo sentimento de felicidade e confiança no novo pontificado de Leão XIV, misturado com sua surpresa inicial pela escolha dos Cardeais no Conclave, sobre a qual disse estar “muito contente”. Ao apontar seu “forte calor humano, abertura e desejo genuíno de colaboração”, o líder dos Bispos norte-americanos recordou também sua “cordialidade e grande desejo de trabalhar juntos e ser útil”. Assim, assegura suas orações para o início da sua missão e que seu pontificado seja marcado pela serenidade.

A força do nome

“O nome Leão, - continua o arcebispo Broglio - evoca a memória de Leão XIII, o primeiro Papa a enunciar, claramente, a Doutrina Social da Igreja”. Logo, a voz do Papa é expressão de paz e diálogo, em meio às muitas crises, que estamos vivendo. Mas, o Arcebispo observa: “Estamos todos preocupados pelas diversas situações que continuam a surgir em nosso mundo, como no Paquistão, Índia, Ucrânia, Oriente Médio e em muitas partes da África. Por isso, acho muito pertinente que ele fale e promova a paz e alimente o diálogo no nosso mundo".

Igreja unida

As palavras do novo Pontífice, sobre a necessidade de uma Igreja unida, também são importantes para o povo norte-americano, afirma Dom Timothy Broglio: “Uma das coisas, que devemos aprender, é ouvir os outros, mesmo tendo que discordar; mas, cada pessoa é criada à imagem e semelhança de Deus e isso nunca devemos esquecer. Espero que sua mensagem seja recebida como um convite a sermos unidos e instrumentos de diálogo”.

A riqueza da internacionalidade

A internacionalidade do Papa Leão XIV, de origem italiana, francesa e espanhola, e sua grande experiência pastoral na América Latina são um dom para seu ministério universal, como diz ainda Dom Timothy Broglio: “Acho muito importante viver em diferentes partes do mundo; isso faz muita diferença, pois proporciona profundidade, perspectiva e riqueza, que o ajudará a liderar a Igreja. Sua experiência global o ajudará a evitar, que a Igreja se perca em seu âmbito de atuação”.

As primeiras palavras do Papa

A escolha do novo Papa de falar em italiano, durante seu primeiro discurso público, indica o significado pastoral da linguagem, diz, por fim, Dom Broglio: “Como Bispo de Roma, acho importante que ele fale em italiano; mas, reconheço também o conforto que tal escolha pode comportar para os católicos de língua espanhola, especialmente à luz da recente morte do Papa Francisco. É confortante ver que o novo Pastor também pode chegar aos seus corações”.