A alegria dos agostinianos pela visita do Papa à sua Cúria Geral

Um dia de extraordinária ordinariedade, ainda como se fosse o padre Roberto. O Papa Leão XIV teve um dia assim nesta terça-feira, 13 de maio, quando visitou os coirmãos da Cúria Geral dos Agostinianos na Via Paolo VI 25. Chegou de carro por volta do meio-dia, presidiu a missa e se deteve para o almoço. Tudo como costumava fazer antes de sua eleição. Saiu da Cúria dos Agostinianos pouco antes das 15 horas, aguardado na Rua Paolo VI por centenas de fiéis jubilosos que o saudaram gritando “Viva o Papa!”. Da janela traseira de seu carro azul escuro, ele acenou correspondendo às saudações.

Missa e almoço juntos

A surpresa deste dia, que permanecerá nos anais da Cúria agostiniana poucos minutos depois da partida do Papa, ainda está nos olhos brilhantes dos coirmãos. “Esta manhã fui convidado pelo Prior Geral para almoçar”, diz o entusiasmado padre Gabriele Pedicino, Prior Provincial dos Agostinianos da Itália, “e para uma celebração Eucarística. E, em vez disso, tivemos a surpresa de que o Santo Padre, nosso bom irmão, estava presidindo a celebração. Vivenciamos a Eucaristia juntos, depois o almoço e um belo momento de convivência, onde o Papa também falou de suas emoções”.

O coirmão se tornou Papa

A familiaridade habitual se sobrepôs ao respeito devido ao Santo Padre, em um estranho curto-circuito emocional. “Fiquei muito impressionado”, continuou o agostiniano, “com a familiaridade com que nos sentamos juntos à mesa. Quase tivemos dificuldade em reconhecê-lo como Papa, porque sua proximidade, o fato de estar tão perto de nós, nos fez sentir que ele ainda era o padre Robert”.

O que o cardeal Robert Francis Prevost sentiu no momento de sua eleição permanecerá em segredo, guardado naquele baú de confidências e intimidades, do qual somente seus irmãos têm as chaves. “Até agora”, continua o padre Pedicino, “contamos aos jornalistas sobre as emoções dos agostinianos, agora também ouvimos um pouco as do Papa. O que ele disse, por respeito, nós o guardamos como um presente que ele queria dar somente aos seus confrades, porque é verdade que ele é nosso irmão, mas agora ele é o Papa”.

A ajuda de Nossa Senhora do Socorro

Durante a homilia da missa, o Pontífice, além de um comentário sobre a liturgia do dia, revelou aos irmãos quem estará guardando seu Pontificado. “Nós, agostinianos”, disse finalmente o padre Pedicino, ‘celebramos Nossa Senhora do Socorro, e por isso ele voltou a recordar sua devoção a Maria, a essa ajuda, a esse socorro ao qual ele se confia, para o importante ministério que lhe foi atribuído’.

“Vivemos a primeira visita do Papa a seus coirmãos agostinianos”, comentou dom Lizardo Estrada Herrera, também religioso da família agostiniana, bispo auxiliar de Cuzco, Peru, ainda cheio de estupor. “Eu diria que foi um momento normal da vida comunitária, porque ele sempre costumava vir aqui e estar com esta comunidade: almoçar e, simplesmente, compartilhar a vida comunitária. Só que agora ele é o Santo Padre”.

Como seu antecessor, o Papa Francisco, o novo pontífice também pediu orações por ele. “O Papa Leão XIV”, disse dom Estrada Herrera, “pediu nossas orações, agradeceu-nos e nos exortou a continuar sendo bons agostinianos, a tornar Santo Agostinho conhecido. Somos gratos por termos vivido esse momento de alegria. Gostamos muito de estar juntos com ele, foi realmente uma emoção especial”.

Um dia especial

Um dia comum, mas ao mesmo tempo tão extraordinário que talvez não se repita. “O Papa disse que não pode vir todos os dias, como costumava fazer. Ele disse que não é fácil agora, que não pode. Que é uma daquelas coisas que agora ele terá que abandonar”, concluiu o prelado agostiniano, já com a nostalgia de quem sabe que seu próprio irmão está agora mais distante, porque ele se tornou pai e pastor de todos.