Agostinianos de Roma: Leão XIV, uma dádiva para toda a Igreja

Padre Pasquale Cormio, prior da Comunidade Agostiniana em Roma, fala da eleição de Leão XIV: “A sua eleição foi uma grande surpresa para a nossa ordem". E recorda a Missa na memória do santo de Hipona, em 28 de agosto de 2013, celebrada pelo Papa Francisco ao lado do então Prior Geral da Ordem, padre Robert Francis Prevost.

Marina Tomarro – Vatican News

“Foi uma belíssima surpresa!” Pasquale Cormio, prior da Comunidade Agostiniana em Roma e reitor da Basílica de Sant'Agostino in Campo Marzio, ainda está perplexo enquanto tenta descrever a alegria pela eleição do Papa Leão XIV. “Para nós, hoje, é verdadeiramente um dia de agradecimento – continua o padre Cormio – porque esta é uma dádiva que o Senhor fez não só à Ordem Agostiniana, mas à Igreja universal, de ter este Pontífice que se insere em continuidade com o Magistério de Papa Francisco”. O momento do anúncio foi acolhido com grandíssimo júbilo por toda a comunidade. “Fizemos logo soar os sinos em festa – conta ainda emocionado o padre Pasquale – alguns de nós estavam ocupados com as celebrações vespertinas, outros acompanhavam a transmissão ao vivo da Praça São Pedro, depois começaram a vir muitas pessoas aqui e assim ficamos abertos além do horário de fechamento habitual da basílica. Havia realmente muita alegria pelo dom deste Pontífice nosso confrade!”

A missão no Peru e a formação dos jovens sacerdotes

E é significativo que precisamente na Basílica de Santo Agostinho o atual Pontífice tenha acolhido, como Prior da Ordem, o seu predecessor Papa Francisco. “Em 28 de agosto de 2013, dia de Santo Agostinho – recorda o prior dos agostinianos romanos – estava em curso o nosso capítulo geral. Padre Prevost era o Prior Geral e tinha pedido ao Papa uma audiência para todos os religiosos agostinianos reunidos em Roma. E Francisco veio celebrar aqui inclusive uma Missa”. Por ocasião daquele capítulo, padre Prevost deixou, após dois mandatos, o cargo de Prior Geral, para retornar à América. De lá, o Pontífice argentino o chamaria de volta para lhe confiar primeiro a missão pastoral de bispo de Chiclayo, no norte do Peru, e mais tarde, o chamou em Roma como Prefeito do Dicastério para os Bispos. “Na sua vida e na sua formação – sublinha o padre Pasquale – há dois elementos que qualificam a sua ação. Por um lado, a missão, que ele recordou também ontem na sua primeira saudação como Papa, e depois o seu compromisso na formação dos jovens agostinianos, que conduziu tanto na primeira fase do seu sacerdócio, como depois de ter terminado o seu mandato de Prior Geral após 2013”.

Um pontificado em continuidade com o de Francisco

Precisamente o papel de Prior Geral permitiu ao futuro Papa Leão XIV adquirir um amplo conhecimento da situação da Igreja no mundo. “Ele pôde visitar mais de 50 países onde estão as nossas comunidades Agostinianas – sublinha o padre Cormio – e depois, como prefeito do Dicastério para os Bispos, também pôde ter um conhecimento direto das diversas realidades eclesiais. Seguramente, estes elementos o ajudam hoje no seu serviço à Igreja”. E as primeiras palavras pronunciadas por Leão XIV foram um forte apelo à paz, a paz de Cristo Ressuscitado, uma paz desarmada e desarmante, humilde e perseverante. “Isto evidencia que a linha de Leão XIV está em continuidade com a herança que nos deixou o Papa Francisco – reafirma o Prior – e nos faz entender também que na história da Igreja não há a necessidade de introduzir logo algo de novo, mas se caminha nas pegadas de quem nos precede. Aquilo que nós recebemos, depois transmitimos”. Ao mesmo tempo, porém, ele já introduziu um traço específico, que poderíamos definir agostiniano, citando um texto particular de Santo Agostinho, que havia sido pronunciado pelo Santo por ocasião de uma homilia para o aniversário da sua ordenação episcopal como Bispo de Hipona, na qual sublinha como o ministério deve ser sempre um serviço para o bem comum”.

"Padre Prevost não quis faltar à minha ordenação"

Mas há também recordações pessoais para o Prior, com o então padre Prevost. "Em 2006, quando fui ordenado sacerdote na minha diocese de Trani, na Puglia – conta emocionado – o Papa, na época era nosso Prior Geral, não quis faltar à minha ordenação. E assim, para estar presente, viajou toda a noite anterior, e esta coisa sempre me comoveu, porque naturalmente não era obrigado. E foi um gesto pessoal de afeto e de amizade para comigo. E ontem à noite, depois da eleição, com a minha família compartilhamos algumas fotos que ele tinha tirado conosco naquele dia, e que guardamos como uma recordação preciosa para levar no coração".