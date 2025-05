Papa Leão XIV durante a missa na Capela Sistina (@Vatican Media)

Agenda das celebrações do Papa Leão XIV para o mês de maio

O responsável pelas celebrações papais, dom Diego Ravelli, tornou pública a agenda do Pontífice para as próximas semanas, com a missa de início do Ministério Petrino em 18 de maio na Praça São Pedro, além de visitas às Basílicas de São Paulo Fora dos Muros e Santa Maria Maior.

Vatican News Ouça e compartilhe O mestre das Celebrações Litúrgicas Pontifícias, dom Diego Ravelli, tornou público o calendário das próximas celebrações presididas pelo Papa. No domingo, 18 de maio, às 10 horas locais – 5h no Brasil, na Praça São Pedro, Leão XIV celebra a missa de início do Pontificado. Na terça-feira, 20 de maio, às 17 horas locais – 12h no Brasil, o Papa estará na Basílica de São Paulo Fora dos Muros, onde visitará o Túmulo de São Paulo. Já no domingo, 25 de maio, às 17 horas locais – 12h no Brasil, o Papa Leão celebrará a missa de posse na Cátedra Romana como Bispo de Roma, na Basílica de São João de Latrão. Logo em seguida, às 19h (horário local – 14h no Brasil), o Pontífice se deslocará para a Basílica de Santa Maria Maior para venerar o ícone da Virgem, a "Salus Populi Romani". Por fim, no sábado, 31 de maio, data em que a Igreja celebra a Visitação de Maria à sua prima Isabel, Leão XIV celebrará, às 10 horas locais – 5h no Brasil, a missa na Basílica de São Pedro, durante a qual ordenará alguns presbíteros.