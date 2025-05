Décima Congregação Geral: os 133 cardeais eleitores já estão em Roma 

Os membros do Colégio Cardinalício realizaram na manhã de hoje, 05/05, a décima Congregação Geral em preparação para o próximo Conclave. As reflexões sobre a situação da Igreja e suas esperanças para o futuro continuam.

O diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, informou nesta segunda-feira, 05 de maio, que 179 cardeais, incluindo 132 eleitores, participaram da décima Congregação Geral nesta manhã no Vaticano. Bruni destacou que os 133 cardeais eleitores já se encontram todos em Roma, em vista do Conclave que terá início no dia 7 de maio.

O cardeal Giovanni Battista Re, Decano do Colégio Cardinalício, comunicou à Congregação que o Cardeal Camerlengo, Kevin Farrell, realizou na tarde de sábado o sorteio dos quartos que serão ocupados pelos cardeais. Todos ficarão hospedados na Casa Santa Marta e na antiga Santa Marta.

Segundo Bruni, os cardeais eleitores poderão se deslocar da Casa Santa Marta até a Capela Sistina conforme desejarem, inclusive a pé — porém por um percurso protegido.

Na manhã de hoje, foram realizadas 26 intervenções durante a Congregação Geral, abordando os seguintes temas:

- O direito canônico e o papel do Estado da Cidade do Vaticano;

- A natureza missionária da Igreja;

- O papel da Caritas na defesa dos pobres;

- A presença numerosa de jornalistas foi mencionada como sinal de que o Evangelho mantém sua relevância para o mundo atual — como um apelo à responsabilidade;

- Foi recordada a oração durante a pandemia de COVID, como porta aberta de esperança em meio ao medo;

- Em relação ao novo Papa: muitos expressaram o desejo por um pastor próximo do povo, porta de comunhão, capaz de reunir todos no sangue de Cristo, em um mundo marcado pela crise da ordem global;

- Discutiram-se os desafios da transmissão da fé, do cuidado com a criação, das guerras e da fragmentação do mundo;

- Foram manifestadas preocupações quanto às divisões internas na Igreja;

- O papel das mulheres na Igreja, no contexto da sinodalidade, foi abordado;

- Foram tratados os temas das vocações, da família e da educação dos filhos;

- Houve referência aos documentos do Concílio Vaticano II, especialmente à Dei Verbum, ressaltando como a Palavra de Deus é alimento para o povo de Deus.

Bruni afirmou ainda que todos os esforços estão sendo feitos nas Congregações Gerais para garantir que cada cardeal que deseje intervir tenha a devida oportunidade de fazê-lo.

Já os trabalhos de preparação da Capela Sistina e das acomodações nas duas Casas Santa Marta estão praticamente concluídos, e os cardeais poderão realizar o check-in a partir da manhã de terça-feira.

Os jornalistas, informou o diretor da Sala de Imprensa, não poderão visitar a Capela Sistina, visto que ela já foi devidamente isolada pela polícia vaticana. No entanto, imagens do seu interior preparado serão divulgadas.