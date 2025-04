O Papa aos jovens em vídeo inédito: aprendam a escutar, isso ajuda a paz

Vídeo gravado no início de janeiro em que o Papa se dirige aos jovens participantes da iniciativa Oficinas de Escuta: “Não se esqueçam dos avós, eles nos ensinam muito”.

Vatican News

“Querido jovem e querida jovem, uma das coisas mais importantes na vida é escutar, aprender a escutar. Quando uma pessoa fala com você, espere até que ela termine, a fim de entendê-la bem e, depois, se quiser, diga alguma coisa. Mas o importante é escutar.”

Este é o convite do Papa Francisco feito aos jovens num vídeo gravado, em 8 de janeiro passado, num celular por um hóspede da Casa Santa Marta. A mensagem, publicada no site da revista semanal italiana Oggi, foi dirigida aos jovens que participam da Oficina de Escuta, uma iniciativa criada por Luca Drusian que envolve jovens e adultos em diferentes temas, permitindo que muitos experimentem a beleza de serem escutados, de escutar a si mesmos e escutar os outros.

O Papa, que aparece em trajes informais no vídeo, reiterou este conceito: “Olhem atentamente as pessoas, elas não escutam. No meio de uma explicação, elas respondem e isso não contribui para a paz. Escutem, escutem bastante”, diz Francisco no vídeo. Junto com a inevitável exortação para não esquecer os avós: “Os avós nos ensinam muito”.

Palavras que se adaptam bem a este domingo, que marca a conclusão do Jubileu dos Adolescentes em Roma.