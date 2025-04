Troca de saudações de Páscoa entre Francisco e o rabino Di Segni

Papa Francisco visitando a sinagoga no gueto judeu em Roma, 17 de janeiro de 2016.

O Papa e o chefe da Comunidade Judaica de Roma trocaram mensagens pela solenidade que este ano cai no mesmo dia para católicos e judeus.

Vatican News

O Papa enviou votos cordiais e fraternos ao rabino-chefe de Roma, Rav Riccardo Di Segni, conforme relatado pela Comunidade Judaica Capitolina. Di Segni, por sua vez, retribuiu as saudações com um pensamento especial pela saúde do Pontífice.

“Com a aproximação da festa de Pessach, do ano judaico de 5785”, escreve Francisco, "desejo estender os mais cordiais e fraternos votos ao senhor e à querida Comunidade Judaica de Roma. Essa festa recorda que o Todo-Poderoso libertou seu amado povo da escravidão e o conduziu à Terra Prometida.

Que o Deus eterno e misericordioso também esteja com vocês hoje e acompanhe sua comunidade com a abundância de suas bênçãos e, em sua infinita bondade, proteja-os sempre. Peço que continuem a rezar por mim, assim como lhes asseguro minhas orações por vocês: que o Altíssimo nos permita crescer cada vez mais em amizade. Chag sameach".

Em resposta, Di Segni agradeceu ao Papa, expressando também seus melhores votos para sua recuperação. “Por ocasião de nossas festividades de Páscoa”, escreveu o rabino, "desejo retribuir os fervorosos votos com um pensamento especial pela sua saúde, que ela melhore sempre. Que o Senhor abençoe nossas comunidades e fortaleça nossa amizade mesmo no período difícil que estamos atravessando".