No Timor Leste, multidão participa da Missa por Francisco

Uma imagem aérea mostra fiéis católicos participando da missa de réquiem do Papa Francisco na Esplanada de Tasitolu, em Díli, Timor Leste, onde ele celebrou uma missa em setembro do ano passado, em 26 de abril de 2025, durante seu funeral no Vaticano. O funeral do Papa Francisco foi realizado em 26 de abril, após a morte do reformador de 88 anos, vítima de um derrame, em 21 de abril, anunciou o Vaticano. (Foto de YASUYOSHI CHIBA / AFP) (AFP or licensors)