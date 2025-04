Mianmar, o Papa envia contribuição financeira para população atingida por sismo

Por meio do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral e da Esmolaria Apostólica, Francisco enviou uma doação para enfrentar os enormes danos causados pelo terremoto no país asiático

Ouça e compartilhe

Vatican News

Leia também 08/04/2025 Mianmar. Dom Tin: "A tragédia não extinguiu a esperança, ressurgiremos com Cristo" “Sentimo-nos confortados ao ver que toda a Igreja está próxima de nós, nacional e universal. O Papa Francisco também está orando por nós e nos dá grande consolo e esperança. A ...

Após o terremoto que atingiu Mianmar com extraordinária violência, causando milhares de mortos, feridos, desabrigados e enormes danos materiais, o Papa Francisco, por meio do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral e do Dicastério para o Serviço da Caridade (Esmolaria Apostólica), quis enviar uma generosa contribuição para ajudar a população na fase de emergência.

Apoio das Igrejas do mundo inteiro

Leia também 28/03/2025 Pesar do Papa pelo terremoto em Mianmar e na Tailândia e pelos incêndios na Coreia Dois telegramas do Pontífice, assinados pelo secretário de Estado Parolin, às autoridades civis e eclesiásticas dos países asiáticos. Francisco assegura orações pelos mortos e ...

A contribuição tem o objetivo de expressar a proximidade do Pontífice aos irmãos e irmãs de Mianmar e se soma à substancial ajuda que está chegando das Igrejas do mundo inteiro, inclusive por meio de congregações religiosas e organizações católicas. As doações são acompanhadas pela lembrança constante, em oração e invocação da Virgem Maria, Mãe da Igreja, especialmente neste período que se aproxima da Páscoa da Ressurreição.