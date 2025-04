Gambetti: Papa Francisco, peregrino da esperança que não decepciona

Na Praça São Pedro, o Terço em sufrágio do Pontífice, falecido na manhã de hoje. A oração mariana foi conduzida pelo arcipreste da Basílica Vaticana e vigário geral para a Cidade do Vaticano: "A morte não é uma porta que se fecha". Grande comoção e recolhimento entre os fiéis.

Isabella Piro – Cidade do Vaticano

"Acredito que todos ainda temos no coração as palavras que tantas vezes nos dirigiu o Papa Francisco, seu pedido: ‘Não se esqueçam de rezar por mim’. Queremos fazer isso claramente esta noite, para acompanhá-lo em sua Páscoa." Com essas palavras, o cardeal Mauro Gambetti introduziu na noite deste 21 de abril, Segunda-feira do Anjo, na Praça São Pedro, o Terço em sufrágio pelo Papa Francisco, que retornou aos braços do Pai às 7h35 da manhã de hoje, em seu apartamento na Casa Santa Marta.

O ministério apostólico de Francisco: um dom do Senhor

"Na fé em Cristo Ressuscitado, que celebramos neste santo dia de Páscoa – destacou o cardeal –, sabemos que a morte não é uma porta que se fecha, mas a entrada na Jerusalém celeste, onde o lamento se transforma em dança, e o traje de luto em veste de alegria." Daí, o convite do cardeal vigário a "agradecer ao Senhor pelos dons concedidos a toda a Igreja com o ministério apostólico do Papa Francisco, peregrino da esperança que não decepciona".

A comoção dos doze mil fiéis presentes

Assim como ocorreu entre fevereiro e março, durante a longa internação do Pontífice no Hospital Gemelli, em Roma, devido a uma pneumonia bilateral, também nesta noite muitos fiéis se reuniram em oração no espaço abraçado pela colunata de Bernini. Doze mil estiveram presentes, mas muitos outros participaram por meio dos meios de comunicação: "Irmãos e irmãs espalhados pelo mundo", destacou Gambettu, os quais não deixaram de oferecer suas preces, formando "todo o rebanho de Cristo, o Bom Pastor, que reza por Papa Francisco contemplando os mistérios gloriosos do nosso Salvador". Em seguida, o arcipreste da Basílica Vaticana confiou o saudoso Pontífice "ao Pai Misericordioso, em comunhão com Maria, Mãe da Igreja, Rainha do Céu, e pela intercessão do apóstolo Pedro".

Fiéis em oração na Praça São Pedro (Vatican Media)

A imagem de Maria Mater Ecclesiae

Diante da imagem de Maria Mater Ecclesiae, colocada no adro da Basílica de São Pedro e adornada com um arranjo de flores brancas e rosas, o cardeal Gambetti conduziu a oração mariana para confiar à intercessão da Virgem o saudoso 266º Sucessor de Pedro. Grande comoção tomou conta da praça, após um dia intenso que viu fiéis de diversas partes do mundo peregrinarem até a Basílica Vaticana e permanecerem atônitos, consternados diante da notícia do falecimento do bispo de Roma. A brisa da noite fazia balançar suavemente os terços e as chamas das tochas levadas pelos fiéis. Entre os leitores que se revezaram ao microfone estavam também a irmã Raffaella Petrini, presidente do Governatorato do Estado da Cidade do Vaticano, e a irmã Alessandra Smerilli, secretária do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral.

A imagem de Maria Mater Ecclesiae colocada no adro da Basílica Vaticana (Vatican Media)

Após a meditação dos Mistérios Gloriosos, o celebrante invocou a Deus, "grande no amor", agradecendo-Lhe "pelos dons concedidos à Igreja com o ministério apostólico do Papa Francisco"; e ao próprio Pontífice saudoso, testemunha do Senhor e de sua "ternura pelos pequenos e pobres, misericórdia para com os pecadores e benevolência para com todos". Por fim, enquanto o céu de Roma escurecia aos poucos com o entardecer, a assembleia entoou o Salve Regina e foi despedida pelo cardeal Gambetti com a bênção, seguida de uma salva de palmas comedida.