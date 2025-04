Cardeal Re: agradecemos a Deus pelo dom do ministério do Papa Francisco

Na Praça São Pedro, foi rezado o Terço vespertino em sufrágio do Pontífice, que retornou na última segunda-feira à casa do Pai. Quem conduziu a oração mariana foi o Decano do Colégio Cardinalício, cardeal Giovanni Battista Re: “Francisco, um peregrino da esperança que não desilude”. Centenas de fiéis na praça, num clima de grande emoção e meditação.

Vatican News

“Ao ouvir ressoar em nossos corações o convite: ‘Não se esqueçam de rezar por mim’, muitas vezes dito pelo Papa Francisco, queremos rezar por ele esta noite.” Com estas palavras, o Decano do Colégio Cardinalício, cardeal Giovanni Battista Re, introduziu na noite desta terça-feira da Oitava de Páscoa, 22 de abril, na Praça São Pedro, o Terço em sufrágio pelo Papa Francisco, que retornou aos braços do Pai na manhã de da última segunda-feira de Páscoa, 21 de abril, na Casa Santa Marta.

A morte não é uma porta que se fecha

“Na fé em Cristo Ressuscitado, que celebramos neste dia santo da Páscoa”, sublinhou o cardeal de 91 anos, que presidirá as exéquias do Papa Francisco no sábado, 26 de abril, “sabemos que a morte não é uma porta que se fecha, mas a entrada na Jerusalém celeste, onde o luto se transforma em dança, e a veste de saco em túnica de alegria, na imensidão do amor de Deus”. Em seguida, o cardeal convidou a “agradecer ao Senhor pelos dons que ele concedeu a toda a Igreja com o ministério apostólico do Papa Francisco, peregrino da esperança que não desilude”.

Em oração como ontem e durante a internação do Papa

Assim como aconteceu a segunda-feira, no dia da ascensão do Pontífice ao Céu, e antes, entre fevereiro e março, durante sua longa internação no Hospital "Gemelli" de Roma devido a uma pneumonia bilateral, também esta noite muitos fiéis se reuniram em oração no espaço delimitado pela colunata de Bernini. No final de um dia primaveril, muitos deles carregavam um exemplar do “L’Osservatore Romano” de 21 de abril, dedicado à morte do Papa. Unidos a tantos “irmãos e irmãs espalhados pelo mundo”, destacou o cardeal, que não deixaram de oferecer suas orações, formando “o rebanho de Cristo, o Bom Pastor, que reza pelo Papa Francisco, contemplando os mistérios gloriosos do nosso Salvador”. O cardeal idoso confiou o falecido Pontífice “ao Pai Misericordioso, em comunhão com Maria, Mãe da Igreja, Rainha do Céu, e por intercessão do Apóstolo Pedro”.

Francisco confiado à intercessão da Virgem

Diante da imagem de Maria Mater Ecclesiae colocada no adro da Basílica de São Pedro e adornada com um buquê de flores brancas e rosas, o cardeal Re conduziu a oração mariana para confiar o 266º Sucessor de Pedro à intercessão da Virgem. Após meditar sobre os Mistérios Gloriosos, o celebrante invocou Deus “grande no amor”, agradecendo-Lhe “pelos dons concedidos à Igreja através do ministério apostólico do Papa Francisco”, testemunha do Senhor e da sua “ternura pelos pequenos e pelos pobres, misericordioso com os pecadores e benevolente para com todos”. Por fim, quando o céu sobre Roma escureceu, a assembleia entoou a Salve Regina e saudou a bênção do cardeal Re com aplausos.