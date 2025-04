Conclave: dois cardeais eleitores ausentes por motivos de saúde

Na sexta Congregação Geral realizada na manhã desta terça-feira, 29 de abril, 183 cardeais, incluindo 124 eleitores, estiveram presentes. A sessão contou com cerca de 20 pronunciamentos, que abordaram os desafios atuais da Igreja no mundo contemporâneo e possíveis respostas, considerando as diferentes realidades regionais dos cardeais.

Isabella H. de Carvalho – Vatican News

Dois cardeais não estarão presentes no Conclave, que terá início em 7 de maio, por questões de saúde. Deste modo, 133 cardeais participarão da eleição do próximo Papa. O diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, informou também que, na sexta Congregação Geral, realizada na manhã desta terça-feira, 29 de abril, estavam presentes 183 cardeais, dos quais 124 são eleitores. Houve cerca de vinte intervenções voltadas à Igreja, os desafios a enfrentar e como respondê-los, segundo as perspectivas dos continentes e das regiões de origem dos cardeais. Entre os diversos temas tratados estavam questões sociais, o individualismo, o relativismo, a solidão, a centralidade de Jesus para responder às necessidades do mundo moderno, a necessidade de consolação, a evangelização e a responsabilidade da Igreja pela paz.

A reunião desta terça-feira começou às 9h locais, com um momento de oração, seguido por uma meditação de aproximadamente 40 minutos, conduzida por Dom Donato Ogliari, abade de São Paulo. A Congregação foi encerrada às 12h30, também no horário local.

Além disso, a Sala de Imprensa divulgou três comunicados que explicam mais detalhes sobre o início do Conclave. No dia 7 de maio, às 10h – hora local (5h no horário de Brasília) – será celebrada, na Basílica de São Pedro, a Missa "pro eligendo Pontifice", presidida pelo decano do Colégio Cardinalício, o cardeal Giovanni Battista Re. À tarde, os cardeais eleitores se reunirão em oração na Capela Paulina, no Palácio Apostólico Vaticano, e depois seguirão, às 16h30 – hora local (11h30 no horário de Brasília) – em procissão até a Capela Sistina, dando assim início ao Conclave para eleger o novo Pontífice da Igreja universal.

Juramento dos oficiais e funcionários do Conclave

Ainda na Capela Paulina, mas alguns dias antes, na segunda-feira, 5 de maio, às 17h30 – hora local (12h30 no horário de Brasília) – ocorrerá o juramento dos oficiais e funcionários do Conclave. Isso inclui todos aqueles, eclesiásticos e leigos, aprovados pelo cardeal camerlengo e pelos três cardeais assistentes. Conforme estabelecido pela Constituição Apostólica Universi Dominici Gregis, todos deverão prestar e assinar o juramento prescrito.

Mais especificamente, de acordo com os números 46 e 47 da mesma Constituição, deverão estar presentes na Capela Paulina às 17h – hora local (12h no horário de Brasília) o secretário do Colégio Cardinalício; o mestre das Celebrações Litúrgicas Pontifícias; os cerimoniários pontifícios; o eclesiástico escolhido pelo cardeal que preside o Conclave para assisti-lo em seu ofício; os religiosos encarregados da Sacristia Pontifícia; os religiosos de diferentes línguas para as confissões; os médicos e enfermeiros; os responsáveis pelos elevadores do Palácio Apostólico; os colaboradores dos serviços de refeitório e limpeza; os floristas e técnicos; os encarregados do transporte dos eleitores da Casa Santa Marta até o Palácio Apostólico; o coronel e um major do Corpo da Guarda Suíça Pontifícia, encarregados da vigilância próxima à Capela Sistina; o diretor dos Serviços de Segurança e da Proteção Civil do Estado da Cidade do Vaticano, com alguns de seus colaboradores.