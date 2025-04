Em Santa Maria Maior, o rito de sepultamento do Papa Francisco

O rito teve início às 13h locais, segundo as prescrições do Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, presidido pelo cardeal Camerlengo Joseph Kevin Farrell, na presença dos indicados na respectiva Notificação do Ofício das Celebrações Litúrgicas e dos familiares do Papa falecido, e concluiu-se às 13h30.

