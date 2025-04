Realizado o rito de fechamento do caixão do Papa Francisco

No Altar da Confissão, o cardeal camerlengo Kevin Farrell presidiu o rito de fechamento do caixão do Santo Padre. Familiares próximos do Pontífice estiveram presentes no momento solene. Ao longo da noite, o Cabido de São Pedro permanecerá em vigília contínua de oração em honra ao Papa.

Esta noite, às 20h, no Altar da Confissão na Basílica de São Pedro, conforme anunciado, foi realizado o rito de fechamento do caixão do Romano Pontífice.

Durante o rito, presidido pelo Cardeal Camerlengo, o Mestre das Celebrações Litúrgicas fez a leitura do "Rogito" (Escritura), que foi colocado dentro do caixão no final da cerimônia.

Além das pessoas indicadas na Notificação do Departamento de Celebrações Litúrgicas, alguns parentes do Papa também participaram do rito.

A celebração, conduzida de acordo com as prescrições do "Ordo Exsequiarum Romani Pontificis", terminou às 21h.

Durante a noite, o Cabido de São Pedro assegurará uma presença de oração e vigília junto ao corpo do Pontífice, até os preparativos para a Santa Missa de amanhã de manhã.