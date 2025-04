Pobres e necessitados em Santa Maria Maior para a última despedida de Francisco

Papa Francisco durante o almoço com os pobres promovido no Vaticano em 2024 (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Um grupo estará nos degraus da Basílica Mariana para prestar homenagem ao Pontífice antes da sepultura do caixão.

Vatican News

Um grupo de pobres e necessitados estará presente, no sábado, 26 de abril, nos degraus que levam à Basílica papal de Santa Maria Maior para prestar a última homenagem ao Papa Francisco antes da sepultura do caixão, que ocorrerá, conforme a vontade do Pontífice, entre a Capela Paulina (Capela da Salus Populi Romani) e a Capela Sforza.

O anúncio foi feito por meio de um comunicado da Santa Sé, que ressalta que “os pobres ocupam um lugar privilegiado no coração de Deus”, assim como também no coração e no magistério do Santo Padre, que escolheu o nome Francisco para jamais se esquecer deles.

